Глава Ялты рассказала о состоянии рабочих, подорвавшихся на гранате

По словам очевидцев, коммунальщики серьезно пострадали - одному из рабочих оторвало руку. Фото: "Подслушано. Ялта"\"ВКонтакте"

Во время санитарной очистки территории в Ялте пострадали рабочие коммунальной службы «Зеленстрой». О том, что на улице Киевской произошел хлопок, сообщили очевидцы в социальных сетях. На место происшествие выехала глава города Янина Павленко.

- Нахожусь на улице Киевской, где во время проведения работ по санитарной очистке территории с применением спец техники пострадали два сотрудника «Зеленстроя». С повреждениями конечностей оба отправлены в больницу. Состояние стабильное, угрозы жизни нет, - написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют причину произошедшего. Схема движений на улице Киевской изменена – все автомобили идут через улицу Васильева. Движение троллейбусов также временно остановлено.

Заметим, по словам очевидцев, коммунальщики серьезно пострадали - одному из рабочих оторвало руку. Как КП-Крым стало известно из собственных источников, причиной происшествия стала взорвавшаяся граната времен Великой Отечественной войны, на которую наткнулись сотрудники коммунальной службы во время уборки территории.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава республики, пострадавших доставили в отделение филиал ФГБУ ФМБА России в Крыму. Их состояние стабильное, а жизням ничего не угрожает.

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