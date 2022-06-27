В Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться у берегов Крыма после наводнения

К тому же, кроме качества воды, июньские ливни заметно остудили море у берегов Крыма. Фото: Михаил ПАТЛИС

После двухдневного наводнения, которое спровоцировали сильные грозовые ливни, качество воды в Черном море может не отвечать нормативным показателям на всем побережье полуострова. Как сообщила КП-Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, в ближайшие дни гостям и жителям республики лучше воздержаться от купания в море.

- Во время любой непогоды и сильных дождей специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в море. Это может быть опасно для здоровья отдыхающих, - отметила Пеньковская. – Сейчас мониторинг морской воды проходит в обычном режиме в контрольных точках. По полученным результатам принимаются соответствующие меры.

К тому же, кроме качества воды, июньские ливни заметно остудили море у берегов Крыма. После начала дождей температура воды в Черном море в отдельных районах снизилась почти на 10 градусов!

Самое холодное море в конце прошлой недели синоптики зафиксировали у берегов Феодосии. Там температура воды достигла +12. Однако уже к понедельнику, 27 июня, море в Феодосии прогрелось до 15 градусов, а через несколько дней и вовсе достигнет прежних отметок, сообщили «Комсомолке» в крымском Гидрометцентре.

Напомним, циклон, который накрыл полуостров в эти дни, привел к подтоплениям. Больше всего пострадал Симферополь и Симферопольский район, где власти ввели режим ЧС. Дожди привели к затоплению набережной Салгира в крымской столице и обрушению дороги в центре города.

Без света из-за непогоды остались 4 тысячи человек.

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