Росавиация в 21 раз продлила режим ограничения на полеты в аэропорт «Симферополь»

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Росавиация РФ в 21 раз продлила запрет на полеты в международный аэропорт «Симферополь». Самолеты не будут летать минимум до 6 июля.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июля 2022 года 03.45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, воздушная симферопольский аэропорт, как и ряд других на юге России, временно приостановил работу 24 февраля в связи с началом спецоперации в Украине. Изначально ограничения ввели до 2 марта, однако после их неоднократно продлевали.

Кроме симферопольского аэропорта временно приостановлена работа воздушных гаваней в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже.

Напомним, ранее Министерство транспорта России начало обсуждать с Минобороны вопрос о снятии ограничений на полеты в Крым. В условиях «заморозки» авиасообщения с полуостровом в последнее время сильно выросло количество поездов в сторону юга России.

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