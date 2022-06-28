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Общество28 июня 2022 9:55

«К нам не доедет даже «скорая»: жители бахчисарайского села оказались отрезаны от цивилизации из-за рухнувшего моста

Добраться до ближайшего населенного пункта сейчас можно только на внедорожнике, либо через лес
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Чтобы добраться до ближайшего магазина, жителям нужно преодолеть "полосу препятствий". Фото предоставлено Натальей Ковальчук

Чтобы добраться до ближайшего магазина, жителям нужно преодолеть "полосу препятствий". Фото предоставлено Натальей Ковальчук

Из-за разбушевавшейся в Крыму непогоды жители села Малиновка Бахчисарайского района оказались буквально отрезаны от цивилизации. Дело в том, что одну из улиц Малиновки - Заречную отделяет от внешнего мира единственный хлипкий мостик, который после ливня унесло течением реки. Как «Комсомолке» сообщила жительница Малиновки Наталья Ковальчук, уже несколько дней сельчане, среди которых есть и дети, не могут даже сходить за продуктами.

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

Улица Заречная в селе Малиновка находится в подгорной местности и мост через реку Альма был единственным быстрым способом попасть в «цивилизацию» - соседнее село и магазин. Добраться можно и в объезд - 11 км на машине (проехать, однако, сможет только внедорожник), либо 4 км по лесной тропе. Когда разбушевалась непогода, уровень воды в реке резко поднялся и мост попросту не выдержал.

- Воду начали спускать без предупреждения. Мы сейчас никак выехать не можем - можно пройти пешком по лесу, но ходит только молодежь - старики и дети пройти не смогут, - рассказывает Наталья, - Детей у нас на улице пять, одному несколько месяцев. Его нужно было вести в больницу, а к нам даже «скорая» никак не подъедет.

Так сейчас выглядит мост, отделяющий жителей от ближайшего населенного пункта. Фото: Наталья Ковальчук

Так сейчас выглядит мост, отделяющий жителей от ближайшего населенного пункта. Фото: Наталья Ковальчук

СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ ОТРЕЗАЛО ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

На улице Заречной сейчас проживает 35 человек, большая часть из которых - старики. По словам Натальи, власти обещали жителям, что будет организовано постоянное дежурство скорой помощи и МЧС.

- А какой смысл в «скорой», если она на другой стороне? К нам добраться можно разве что на внедорожниках. До этого мы два месяца не могли выехать из-за размытой дороги. Мы ее пытаемся за свои деньги ремонтировать, но дорогу постоянно размывает, - сокрушается Наталья.

Как рассказала Наталья Ковальчук, обстановку в селе Малиновка приезжало оценить руководство Бахчисарайского района. Но подтопления происходят уже не первый раз, а глобально ситуация не меняется.

РАСЧИСТКА УСУГУБИЛА ПОЛОЖЕНИЕ

По словам мужа Натальи Евгения Ковальчука, последний раз до этого дорогу размыло в апреле 2022 года. Сельчане неоднократно обращались в сельский совет и в администрацию Бахчисарайского района, но уже на протяжении пяти лет ситуация не меняется.

- Скорая помощь к нам не заезжает - останавливается на соседнем берегу, а пожилые люди вынуждены проходить через мост, либо их на носилках выносят, - отмечает Евгений.

С проблемой подтоплений жители Малиновки столкнулись в 2020 году, после того, как здесь провели работы по расчистке и укреплению русла реки Альма. Раньше вдоль берега росли тополи, которые вырубили, а русло «укрепили» щебнем. По словам местного жителя, именно деревья сдерживали русло реки, а после их вырубки село начало размывать.

Так выглядит Малиновка после каждого сильного дождя. Фото: Наталья Ковальчук

Так выглядит Малиновка после каждого сильного дождя. Фото: Наталья Ковальчук

По словам жителей Бахчисарайского района, в первую очередь необходимо укрепить русло, ведь иначе ситуация не изменится - с каждым приходом «большой воды» мост так и будет уносить.

Ситуацию прокомментировала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. Как отметила чиновница, власти уже оценили обстановку и выработали ряд оперативных решений.

Власти Бахчисарайского района пообещали оперативно исправить ситуацию. Фото: глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова\Telegram

Власти Бахчисарайского района пообещали оперативно исправить ситуацию. Фото: глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова\Telegram

- Будут задействованы подъемные краны, которые предоставит комбинат «Стройиндустрии», труба для ремонта моста, которую выделяет ГУП «Вода Крыма», и тягач от «Крымэнерго», необходимый для доставки трубы, чтобы ее не пришлось разрезать, - подчеркнула Людмила Пучкова.

Исправить ситуацию обещают в ближайшее время. Однако, вопрос с укреплением русла реки остается открытым. На момент публикации КП-Крым не удалось связаться с главой Почтовского сельского поселения Анжеликой Ястребовой - чиновница не ответила на звонки корреспондента. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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