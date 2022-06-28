«К нам не доедет даже «скорая»: жители бахчисарайского села оказались отрезаны от цивилизации из-за рухнувшего моста

Чтобы добраться до ближайшего магазина, жителям нужно преодолеть "полосу препятствий". Фото предоставлено Натальей Ковальчук

Из-за разбушевавшейся в Крыму непогоды жители села Малиновка Бахчисарайского района оказались буквально отрезаны от цивилизации. Дело в том, что одну из улиц Малиновки - Заречную отделяет от внешнего мира единственный хлипкий мостик, который после ливня унесло течением реки. Как «Комсомолке» сообщила жительница Малиновки Наталья Ковальчук, уже несколько дней сельчане, среди которых есть и дети, не могут даже сходить за продуктами.

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

Улица Заречная в селе Малиновка находится в подгорной местности и мост через реку Альма был единственным быстрым способом попасть в «цивилизацию» - соседнее село и магазин. Добраться можно и в объезд - 11 км на машине (проехать, однако, сможет только внедорожник), либо 4 км по лесной тропе. Когда разбушевалась непогода, уровень воды в реке резко поднялся и мост попросту не выдержал.

- Воду начали спускать без предупреждения. Мы сейчас никак выехать не можем - можно пройти пешком по лесу, но ходит только молодежь - старики и дети пройти не смогут, - рассказывает Наталья, - Детей у нас на улице пять, одному несколько месяцев. Его нужно было вести в больницу, а к нам даже «скорая» никак не подъедет.

Так сейчас выглядит мост, отделяющий жителей от ближайшего населенного пункта. Фото: Наталья Ковальчук

СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ ОТРЕЗАЛО ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

На улице Заречной сейчас проживает 35 человек, большая часть из которых - старики. По словам Натальи, власти обещали жителям, что будет организовано постоянное дежурство скорой помощи и МЧС.

- А какой смысл в «скорой», если она на другой стороне? К нам добраться можно разве что на внедорожниках. До этого мы два месяца не могли выехать из-за размытой дороги. Мы ее пытаемся за свои деньги ремонтировать, но дорогу постоянно размывает, - сокрушается Наталья.

Как рассказала Наталья Ковальчук, обстановку в селе Малиновка приезжало оценить руководство Бахчисарайского района. Но подтопления происходят уже не первый раз, а глобально ситуация не меняется.

РАСЧИСТКА УСУГУБИЛА ПОЛОЖЕНИЕ

По словам мужа Натальи Евгения Ковальчука, последний раз до этого дорогу размыло в апреле 2022 года. Сельчане неоднократно обращались в сельский совет и в администрацию Бахчисарайского района, но уже на протяжении пяти лет ситуация не меняется.

- Скорая помощь к нам не заезжает - останавливается на соседнем берегу, а пожилые люди вынуждены проходить через мост, либо их на носилках выносят, - отмечает Евгений.

С проблемой подтоплений жители Малиновки столкнулись в 2020 году, после того, как здесь провели работы по расчистке и укреплению русла реки Альма. Раньше вдоль берега росли тополи, которые вырубили, а русло «укрепили» щебнем. По словам местного жителя, именно деревья сдерживали русло реки, а после их вырубки село начало размывать.

Так выглядит Малиновка после каждого сильного дождя. Фото: Наталья Ковальчук

По словам жителей Бахчисарайского района, в первую очередь необходимо укрепить русло, ведь иначе ситуация не изменится - с каждым приходом «большой воды» мост так и будет уносить.

Ситуацию прокомментировала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. Как отметила чиновница, власти уже оценили обстановку и выработали ряд оперативных решений.

Власти Бахчисарайского района пообещали оперативно исправить ситуацию. Фото: глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова\Telegram

- Будут задействованы подъемные краны, которые предоставит комбинат «Стройиндустрии», труба для ремонта моста, которую выделяет ГУП «Вода Крыма», и тягач от «Крымэнерго», необходимый для доставки трубы, чтобы ее не пришлось разрезать, - подчеркнула Людмила Пучкова.

Исправить ситуацию обещают в ближайшее время. Однако, вопрос с укреплением русла реки остается открытым. На момент публикации КП-Крым не удалось связаться с главой Почтовского сельского поселения Анжеликой Ястребовой - чиновница не ответила на звонки корреспондента. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После обильных ливней в Симферополе и Симферопольском районе ввели режим ЧС

Стихия бушует вторые сутки (подробнее)

В Крыму из-за сильных ливней несколько поселков ушло под воду

Соблюдение прав жителей подтопленных сел взяла на контроль крымская прокуратура (подробнее)