После обильных ливней в Симферополе и Симферопольском районе ввели режим ЧС

Из-за ливня дороги превратились в реки Фото: Михаил ПАТЛИС

Ситуацию с дождевым паводком в Симферопольском районе и Симферополе признали чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

По словам руководителя республики, решение было принято в связи с обильным выпадением осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений.

- Контроль за выполнением указа возложен на заместителя председателя Совета министров республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко, - отметил Сергей Аксенов.

Напомним, непогода в Крыму бушует вторые сутки, и на данный момент действует штормовое предупреждение.

Больше всего пострадал Симферопольский район. Только за вчерашний день здесь затопило несколько поселков. По данным спасателей, стихия нарушила привычный ход жизни более 800 человек. В крымской столице вечером 26 июня обрушился мост через реку Салгир. В причинах произошедшего будет разбираться прокуратура.

По информации главы крымского Гидрометцентра, ситуация нормализуется уже к 28 июня, а в последние два дня месяца в республику и вовсе вернется лето.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потоп в Крыму 26 июня 2022: что известно на данный момент

«Комсомолка» узнала, что известно о потопе в Крыму 26 июня 2022 года (подробнее)

В Крыму из-за сильных ливней несколько поселков ушло под воду

Соблюдение прав жителей подтопленных сел взяла на контроль крымская прокуратура (подробнее)

В центре Симферополя обрушился мост через реку Салгир

По факту падения конструкции после ливня прокуратура организовала проверку (подробнее)