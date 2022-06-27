После обильных ливней в Симферополе и Симферопольском районе ввели режим ЧС

Из-за ливня дороги превратились в реки
Фото: Михаил ПАТЛИС
Ситуацию с дождевым паводком в Симферопольском районе и Симферополе признали чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.
По словам руководителя республики, решение было принято в связи с обильным выпадением осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений.
- Контроль за выполнением указа возложен на заместителя председателя Совета министров республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко, - отметил Сергей Аксенов.
Напомним, непогода в Крыму бушует вторые сутки, и на данный момент действует штормовое предупреждение.
Больше всего пострадал Симферопольский район. Только за вчерашний день здесь затопило несколько поселков. По данным спасателей, стихия нарушила привычный ход жизни более 800 человек. В крымской столице вечером 26 июня обрушился мост через реку Салгир. В причинах произошедшего будет разбираться прокуратура.
По информации главы крымского Гидрометцентра, ситуация нормализуется уже к 28 июня, а в последние два дня месяца в республику и вовсе вернется лето.
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