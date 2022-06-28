В Крыму прогнозируют снижение турпотока вполовину от уровня 2021 года

Туристам и работникам курортной сферы мешает отсутствие авиации Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму по итогам ждут в два раза меньше туристов, чем в прошлом году. Такие прогнозы сделал глава республики Сергей Аксенов. Основная причина такого сокращения турпотока - ограничение полетов в аэропорт Симферополь.

- Погода точно не должна являться препятствием для отдыхающих. Только в течение этой недели прогноз неблагоприятный, в остальном по лету у нас прогноз нормальный, - сообщил Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, основным препятствием может являться логистика. В частности, туристам и работникам курортной сферы мешает отсутствие авиации.

- Тем не менее у нас и поездом, и автомобилями значительная часть туристов перемещается. Поэтому от прошлого года, скорее всего, будет вполовину меньше количество туристов, - сказал Аксенов.

Также глава республики пообещал обеспечить меры поддержки для туроператоров, отельеров и предприятий общепита. Роста цен в этом сезоне ожидать не стоит, заверил Сергей Аксенов. Большинство объектов размещения оставили цены на уровне прошлого года. Некоторые отельеры даже демпингуют по отношению к прошлому году.

Напомним, ограничения на полеты в аэропорт Симферополь продлены до 6 июля. В прошлом году в Крыму отдохнуло 9,5 миллиона туристов.

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