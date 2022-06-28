Дрифтер, блогер и бизнесмен: что известно о сыне директора парка «Тайган», ставшего предполагаемым виновником смертельного ДТП на трассе «Таврида»

Смертельное ДТП, к которому может быть причастен Ярослав, произошло 26 июня на трассе "Таврида". Фото: соцсети

В минувшее воскресенье, 26 июня, Крым всколыхнуло страшное происшествие. На трассе «Таврида» недалеко от поселка Зуя произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей - BMW, Renault и Nissan. По информации прокуратуры и МВД республики, ранее на участке произошло мелкое ДТП с участием двух легковушек. Водители остановились для выяснения обстоятельств. В этот момент в них и врезался внедорожник BMW. В результате страшной аварии погибли три человека - водитель Renault и двое его пассажиров, среди которых 15-летний подросток.

Предположительным виновником аварии стал 22-летний Ярослав Зубков - сын директора белогорского парка «Тайган». По данным КП-Крым, именно он находился за рулем BMW Х5. На высокой скорости парень влетел в стоящие автомобили.

«Комсомолка» выяснила, что известно о сыне директора парка «Тайган» Ярославе Зубкове, который может быть причастен к страшному ДТП в Белогорском районе.

Ярослав Зубков родился в 2000 году. В 2017 году младший сын директора парка «Тайган» окончил престижную гимназию №1 имени Щелкина в Белогорске. Еще в школьные годы Ярослав «заболел» экстримом - парень спокойно заходил в клетки со львами, обожал езду по внедорожью и горные лыжи. Семья Зубковых часто проводила отпуска на лучших горнолыжных курортах Франции, о чем свидетельствуют соцсети Ярослава.

С животными отцовского парка Зубков-младший также прекрасно ладил и помогал отцу управлять «Тайганом». Среди посетителей крымского сафари Ярослав достаточно известная фигура.

Ярослав Зубков достаточно популярен в социальных сетях и иногда ведет блог о своей жизни. Фото: соцсети

Но гораздо большее удовольствие парню доставляют автомобили. В автопарке семьи Зубковых, судя по социальным сетям парня, имеется несколько престижных иномарок, преимущественно марки BMW. По ночам Ярослав предпочитал быструю и шумную езду, не боялся «валить боком». Свои достижения парень выкладывал в Сеть, а комментарии крымчан об опасности такого занятия не только для него, но и для окружающих, игнорировал.

Автомобили BMW - главная страсть Ярослава. Фото: скриншот из видео

Поклонников жизни представителя «золотой молодежи», однако, у Зубкова-младшего тоже хоть отбавляй - в одной из запрещенных ныне на территории РФ соцсетей у него более 13 тысяч подписчиков.

В плане работы Зубков-младший решил не отставать от отца и старшего брата (Святослав Зубков владеет фирмой по доставке продуктов, - прим. Ред.) и тоже занялся бизнесом. Согласно открытым источникам, в сентябре 2021 года Ярослав Зубков зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Бизнес сына директора «Тайгана», как можно догадаться, прямо связан с главным хобби парня. Компания занимается ремонтом и техобслуживанием транспортных средств.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц).

- Водитель автомобиля, следуя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения и в результате допустил наезд на стоящие автомобили. В результате аварии водитель Renault и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток, смертельно травмированы, - рассказала руководитель отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Наталья Кашкарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предполагаемым виновником смертельного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму оказался сын владельца парка «Тайган» Ярослав Зубков

Авария унесла жизни троих человек (подробнее)