Предполагаемым виновником смертельного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму оказался сын владельца парка «Тайган» Ярослав Зубков

На своих страницах в соцсетях парень часто публиковал видео, где он быстро ездит на спортивных автомобилях. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма, социальные сети Ярослава Зубкова

В воскресенье 26 июня на трассе «Таврида» произошла страшная авария. Вечером недалеко от поселка Зуя на дороге столкнулись сразу три машины. Удар был настолько сильным, что очевидцы с трудом смогли определить марку наиболее пострадавшего автомобиля. О жутком ДТП ранее КП-Крым сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Тогда в ведомстве рассказали, что вечернее ДТП унесло жизни троих людей и стало вторым на этом участке «Тавриды».

- Около 17 часов на автодороге «Таврида» в районе поселка Зуя автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями марки Renault и Nissan, которые находились на трассе в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Однако спустя пару дней после происшествия вскрылись новые подробности жуткой аварии. Как стало известно КП-Крым, смертельное ДТП в Белогорском районе в тот день, предположительно, устроил сын владельца парка «Тайган» Ярослав Зубков. На своем BMW Х5 22-летний парень сильно спешил в Симферополь, поэтому не успевал внимательно следить за знаками. На большой скорости он влетел в два автомобиля, которые оформляли мелкое ДТП.

Телефон владельца парка Олега Зубкова оказался недоступен. В МВД по РК данную информацию к моменту публикации не прокомментировали.

Заметим, на своих страницах в соцсетях парень часто публиковал видео, где он быстро ездит на спортивных автомобилях. Однако в этот раз страсть к быстрой езде сыграла с ним злую шутку.

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