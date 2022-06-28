После смертельного ДТП на трассе «Таврида», одним из участников которого стал сын владельца парка «Тайган», завели уголовное дело

Изначально произошло ДТП с участием двух автомобилей - Renault и Nissan, а только после этого в них въехал BMW. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По факту жуткого ДТП с тремя погибшими на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма возбудили уголовное дело. Об этом КП-Крым сообщила руководитель отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Наталья Кашкарова.

Страшная авария произошла в воскресенье 26 июня в районе поселка Зуя на трассе «Таврида». Как ранее отмечали в прокуратуре Крыма, фатальное ДТП стало вторым на данном участке - водитель внедорожника BMW врезался в Renault и Nissan, которые находились на трассе в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшей между ними мелкой аварии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что предположительным виновником смертельной аварии стал сын директора парка «Тайган» Олега Зубкова - 22-летний Ярослав Зубков. Парень на своем BMW по какой-то причине сильно спешил в Симферополь.

Как уточнила Наталья Кашкарова, уголовное дело возбуждено по пятой части статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц).

- Водитель автомобиля, следуя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения и в результате допустил наезд на стоящие автомобили. В результате аварии водитель Renault и два его пассажира, среди которых 15-летний подросток, смертельно травмированы, - подчеркнула руководитель пресс-службы крымской полиции.

Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия.

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