Глава Крыма пообещал, что движение по обрушившемуся мосту в Симферополе восстановят через 10 дней

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал, что движение по обрушившемуся мосту в Симферополе восстановят через 10 дней. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Сегодня, 29 июня, глава республики лично выехал на место, чтобы проконтролировать выполнение работ. По его словам, на данный момент выполнены противоаварийные работы: укреплены подпорные конструкции, основание, колонны.

- Также в районе объекта должны быть проведены берегоукрепительные работы в рамках гарантийных обязательств за счет подрядчика, который выполнял ранее ремонт моста, либо хозспособом. Благодарю руководство и сотрудников компании «ВАД» за оперативную и качественную работу. Автомобильное и пешеходное движение по мосту должно быть запущено через 10 дней, - написал Аксенов.

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Напомним, мост обрушился на улице Толстого в Симферополе 26 июня. Сооружение не выдержало разлива реки Салгир после ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. По факту падения конструкции республиканская прокуратура организовала проверку. На данный момент движение по улице Толстого от АЗС до улицы Александра Невского перекрыто.

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Предполагалось, что на восстановление мостового сооружения потребуется не меньше месяца. Однако теперь работы планируется завершить до конца следующей недели. Глава республики заверил, что необходимое финансирование для проведения работ будет обеспечено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дыру рухнувшего в Салгир моста в Симферополе начали засыпать щебнем

Пользователи поделились видео в соцсетях (подробнее)