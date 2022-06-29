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Общество29 июня 2022 6:00

Дыру рухнувшего в Салгир моста в Симферополе начали засыпать щебнем

Пользователи поделились видео в соцсетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Дыру рухнувшего в Салгир моста в Симферополе начали засыпать щебнем. Видео восстановительных работ поделились пользователи в соцсетях.

Напомним, мост обрушился на улице Толстого 26 июня, не выдержав разлива реки Салгир после ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. По факту падения конструкции республиканская прокуратура организовала проверку.

Позже глава Республики Крым заявил, что мостовое сооружение восстановят до конца июля. Работы будет выполнять компания «ВАД». Он также заверил, что необходимое финансирование для проведения работ будет обеспечено.

На данный момент движение по улице Толстого от АЗС до улицы Александра Невского перекрыто.

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