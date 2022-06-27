Рухнувший в результате ливней мост в Симферополе восстановят до конца июля

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Рухнувший мост через реку Салгир в Симферополе восстановят до конца июля, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, сооружение повредилось в результате непогоды 26 июня. Предположительно, мост не выдержал разлива реки после сброса воды из Симферопольского водохранилища. По факту падения конструкции республиканская прокуратура организовала проверку.

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

- Осмотрел место обрушения части дорожного полотна на мосту через Салгир по улице Толстого в Симферополе. Чтобы избежать критической ситуации с пробками в городе, нужно начинать восстановительные работы уже сегодня, - отметил Аксенов.

По его словам, сейчас требуется оперативно найти инженерное решение для восстановления моста. Специалисты приступят к обследованию, не дожидаясь, пока спадет вода. Ремонт будет выполнять компания «ВАД». Глава республики также заверил, что необходимое финансирование для проведения работ будет обеспечено.

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