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Общество27 июня 2022 5:25

Прокуратура начала проверку после обрушения моста через Салгир в Симферополе

По всей вероятности, сооружение не выдержало разлива реки после ливней
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram

Фото: глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев\Telegram

Крымская прокуратура начала проверку после обрушения моста через реку Салгир в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, сооружение было повреждено вечером 26 июня на улице Толстого. По всей вероятности, мост не выдержал разлива Салгира в результат ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. К счастью, пострадавших нет. Сейчас движение на данном участке дороги перекрыто.

- Прокуратура РК организовала проверку в связи с обрушением части мостового сооружения по улице Толстого в Симферополе. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Ранее сообщалось, что бригада МЧС будет дежурить у каждого подтопленного дома в Крыму. Спасатели будут принимать у людей заявки на доставку необходимых продуктов и лекарств.

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