Поезд из Крыма в Херсон и Мелитополь: кто может ездить, какие правила действуют

Составы будут курсировать ежедневно. Фото: пресс-служба ЮППК

Уже с 1 июля между Крымом и освобожденными территориями Украины будут курсировать пассажирские поезда. О запуске составов впервые за восемь лет сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, поезда из Джанкоя в Херсон и Мелитополь и обратно будут курсировать ежедневно. Кроме того, будут запущены и автобусы из Симферополя. Однако если вы хотите купить билет из Крыма, не спешите.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ПОКА НЕЛЬЗЯ

По официальным данным, приобрести его можно за 30 дней до поездки на сайте перевозчика https://ug-ppk.ru/ и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

Однако на сайте при выборе любого из украинских направлений («Джанкой-Мелитополь», «Джанкой-Херсон» и тп) невозможно купить билет. Официальное мобильное приложение перевозчика и вовсе выдает ошибку. На горячей линии компании «ЮППК» корреспонденту КП-Крым ответили:

- Купить билеты на юг Украины пока нельзя, ничего еще не утверждено.

Если же продажа начнется, какие правила по пересечению границы нужно соблюдать?

КТО МОЖЕТ ПОЕХАТЬ НА ПОЕЗДЕ В ХЕРСОН И МЕЛИТОПОЛЬ

При поездке на поезде в освобожденные территории Украины нужно будет пересекать госграницу РФ. Как стало известно КП-Крым, документы пассажиров пограничники проверят в поезде. При поездке на Украину будут действовать ковидные ограничения, введенные постановлением правительства РФ в марте 2020 года.

Итак, право пересечь границу имеют дипломатические работники МИДа РФ, российские и белорусские депутаты, военнослужащие, водители автобусов международного сообщения и грузовиков, спортсмены, тренеры и судьи.

Также отправиться на Украину могут те, у кого там есть недвижимость (нужно предъявить документы), а еще для ухода за больными родственниками, на похороны. Причина для легального пересечения границы - получение образования или лечения. Все эти причины должны быть подтверждены документами.

Те же правила действуют для россиян, которые хотят добраться на Украину через пункты пропуска на автобусе.

МОГУТ ЛИ ПРИБЫТЬ В КРЫМ УКРАИНЦЫ?

Как сообщали в Погрануправлении по Крыму, в апреле текущего года все ограничения были отменены для жителей соседнего государства. Так что они могут беспрепятственно пересечь границу и попасть в Крым.

Украинцам нужно иметь при себе внутренний паспорт или загранпаспорт, а на детей до 16-ти лет - свидетельство о рождении.

Предоставлять какие-либо документы, подтверждающие цель въезда, не потребуется.

Иностранцы могут получить право на убежище, даже если у них совсем при себе документов. Это же правило распространяется на тех, у кого паспорт поврежден.

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