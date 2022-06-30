Похитили и избили: в Алуште полицейские отобрали у жителя Магнитогорска 1,5 млн, которые он копил на покупку дома

На полицейских завели сразу несколько уголовных дел. Фото: читатель КП

В Алуште произошел скандал с участием трех сотрудников патрульно-постовой службы - старшего сержанта и двух сержантов. Кроме, того в деле оказался замешан командир отделения ППСП по городу Алуште.

Силовиков обвиняют в том, что они похитили и несколько часов избивали 47-летнего строителя из Магнитогорска. При этом, по версии следствия, они отобрали у пострадавшего круглую сумму, а позже пытались избежать огласки, предложив взятку своему непосредственному руководителю - командиру отделения ППСП ОМВД России по Алуште.

«ПАКУЕМ ЕГО»

История, о которой идет речь, произошла в середине апреля, но известно о ней стало лишь недавно. О ее деталях «КП»-Крым рассказал сам пострадавший от алуштинских полицейских (диктофонная запись разговора с ним есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

Владимир приехал в Алушту с намерением приобрести жилье. Он мечтал сменить Южный Урал на солнечный Крым. Для этого Владимир присмотрел милый домик с земельным участком и договорился с собственником о покупке. Оставалось только дождаться оформления сделки.

Интересно, что деньги на покупку недвижимости, а их у него было 13200 $ и около 14 тысяч рублей, Владимир постоянно носил с собой. Строитель снимал хостел и боялся оставлять там деньги.

В злополучный день 17 апреля Владимир пришел в съемную комнату, переоделся в домашнюю одежду и решил дойти до офиса мобильной связи. Происходило все в самом центре Алушты.

- Идти было метров сто, поэтому решил не переодеваться, как был в шортах и сланцах, так и пошел. Тут ко мне и подошли три сотрудника полиции: «Предъявите документы». Дерзить я им не стал, просто спросил, что случилось. Мне ответили: «Да ты в шортах, может, ты ненормальный», - вспоминает Владимир.

По словам строителя, он старается быть подкованным в правовом поле и с собой носит свод федеральных законов. Поэтому на категоричное требование о предоставлении персональных данных, мужчина ответил, что прекрасно знает о существовании 152 федерального закона «О персональных данных».

- Я толком не успел ответить, когда один из сотрудников с фразой «Все, пакуем его», заломил мне руки и надел наручники. Отвели меня в сторону машины, а автомобиль у них был личный, не служебный - иномарка красного цвета, - подчеркнул Владимир.

ХОТЕЛИ «ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН»

Как «КП»-Крым рассказал источник в правоохранительных органах, Владимир, вероятнее всего, стал случайной жертвой возможной схемы ППС-ников по выполнению «плана по административным правонарушениям». Нарушать закон местные жители «не торопились» (а, возможно, молодые полицейские специально искали приезжих) , а план рисковал оказаться не выполненным. Тогда у парней и возникла идея - взять машину одного из них и искать преступников самим. Тот факт, что ни у одного из патрульных не было водительских прав, силовиков не смутил.

Долго ездить не пришлось - около 14:30 молодые люди «заприметили» Владимира. Первоначально южноуральца повезли по старой Ялтинской дороге, а затем в село Лучистое. При этом, по словам Владимира, полицейские били его и насильно пытались «влить» в него водку. Строитель уже много лет не пьет, поэтому через какое-то время его «вырубило».

Владимира истязали несколько часов, в результате чего он попал в больницу Фото: Ирина ГЕРЦ

ВЫВЕЗЛИ В ЛЕС И СТАЛИ ИЗБИВАТЬ

Но на этом «приключения» строителя не закончились.

- Приехали на площадку в лесу, мне сказали выходить, я ответил, что это не отделение полиции и что они совершают преступление. Тогда один них стал меня бить и брызгать баллончиком в глаза. Изначально мотивы у них были, видимо, поистязать и поиздеваться - я не пьяный, не грязный, общественный порядок не нарушаю. Ну, шорты… В разговоре друг с другом они упомянули, что приехали «на наше место». Потом такие «места» были еще. Я сделал из этого вывод, что такие «задержания» они проводили не в первый раз.

ПОЧТИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА В КАРМАНЕ

После продолжительных издевательств над Владимиром, старший сержант заприметил у мужчины поясную сумку, в которой у него находилась валюта и рубли (по курсу на середину апреля сумма была в районе 1,5 млн рублей). Сделка на покупку дома у Владимира планировалась в валюте.

Издевательства над Владимиром продолжались несколько часов. Около 22:00 патрульные привезли южноуральца в полицейский участок Алушты, заявив, что задержали пьяного дебошира. Там мужчине стало плохо и его пришлось доставить в городскую больницу Симферополя.

ПУТЬ ПРАВОСУДИЯ

Выйдя из больницы, пострадавший обратился в правоохранительные органы.

- Один из полицейских передал 100 тысяч рублей из украденных денег своему руководителю - командиру отделения ППСП ОМВД России по Алуште за то, чтобы тот скрыл факт преступления, - уточнил собеседник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Правда, утаить случившееся не получилось.

6 мая патрульные были задержаны. Как выяснили силовики, предполагаемыми преступниками оказались 22-х, 25-ти и 27-летние сотрудники патрульно-постовой службы. Кроме того, у самого старшего из полицейских в ходе обысков обнаружили незаконно хранившиеся патроны для огнестрельного оружия.

- Деньги в ходе обысков у задержанных не нашли - всю сумму они успели потратить на свои нужды, - отметил в разговоре с «КП» источник в следствии.

В зависимости от роли и степени участия каждого, на полицейских завели сразу несколько уголовных дел: за превышение должностных полномочий с применением насилия, за кражу чужого имущества в крупном размере, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, а также за незаконное хранение боеприпасов.

Не исключено, что алуштинские полицейские могли "реализовать" не одну преступную схему. Фото: читатель КП

Как стало известно «КП», дело завели и на командира отделения патрульно-постовой службы Алушты. Майора МВД обвиняют по третьей части статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)

Сейчас всем фигурантам уголовных дел избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Владимир, пострадавший от действий силовиков, считает, что находясь на свободе, они смогут оказать давление на следствие. Кроме того, строитель опасается за свою жизнь и здоровье. Поэтому он попросил закрыть его лицо на фото.

Мы попытались получить комментарий по данной теме в пресс-службе МВД по Республике Крым. Получить ответ от ведомства к моменту публикации не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Армянске силовика обвиняют в жестоком избиении мужчины прямо в отделении полиции

Пострадавший почти месяц провел на больничной койке (подробнее)

В Крыму полицейские крышевали притон интимных услуг

За свою помощь сотрудники МВД потребовали два миллиона (подробнее)