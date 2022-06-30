Крымчанам и другим гражданам РФ отменили ограничения по выезду в Херсонскую область

Цена билетов в Херсон и Мелитополь на поезде - от 250 до 310 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 30 июня для россиян сняли ограничения для выезда из страны в Херсонскую и Запорожскую области. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства РФ от 27.03.2020.
Раньше для пересечения госграницы РФ с Украиной действовали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Выезжать могли только те, у кого есть недвижимость в соседнем государстве, заболевшие или умершие родственники.
Напомним, из Крыма на освобожденные территории Украины с 1 июля начнут регулярно ходить автобусы и поезда.
Так, из Симферополя на автобусах можно будет уехать в Мелитополь, Херсон и Бердянск. Рейсы будут отправляться ежедневно в оба направления. Цена билетов в Херсон и Мелитополь - 1300 рублей, до Бердянска - 1800.
На поезде можно отправиться из Джанкоя в Херсон и Мелитополь. Цена билетов - от 250 до 310 рублей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что безопасность перевозок обеспечат росгвардейцы. Купить билеты на автобус и поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны.
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