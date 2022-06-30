Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 12:27

Крымчанам и другим гражданам РФ отменили ограничения по выезду в Херсонскую область

Теперь для посещения освобожденных территорий Украины не нужно особых оснований
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Цена билетов в Херсон и Мелитополь на поезде - от 250 до 310 рублей

Цена билетов в Херсон и Мелитополь на поезде - от 250 до 310 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 июня для россиян сняли ограничения для выезда из страны в Херсонскую и Запорожскую области. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства РФ от 27.03.2020.

Раньше для пересечения госграницы РФ с Украиной действовали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Выезжать могли только те, у кого есть недвижимость в соседнем государстве, заболевшие или умершие родственники.

Напомним, из Крыма на освобожденные территории Украины с 1 июля начнут регулярно ходить автобусы и поезда.

Так, из Симферополя на автобусах можно будет уехать в Мелитополь, Херсон и Бердянск. Рейсы будут отправляться ежедневно в оба направления. Цена билетов в Херсон и Мелитополь - 1300 рублей, до Бердянска - 1800.

На поезде можно отправиться из Джанкоя в Херсон и Мелитополь. Цена билетов - от 250 до 310 рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что безопасность перевозок обеспечат росгвардейцы. Купить билеты на автобус и поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые за 8 лет между Крымом и Херсоном появилось автобусное и железнодорожное сообщение

Сергей Аксенов опубликовал расписание, которое будет действовать с 1 июля (подробнее)

Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили до 10 июля

Власти объясняют это соображениями безопасности (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ