Крымчанам и другим гражданам РФ отменили ограничения по выезду в Херсонскую область

Цена билетов в Херсон и Мелитополь на поезде - от 250 до 310 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 июня для россиян сняли ограничения для выезда из страны в Херсонскую и Запорожскую области. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства РФ от 27.03.2020.

Раньше для пересечения госграницы РФ с Украиной действовали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Выезжать могли только те, у кого есть недвижимость в соседнем государстве, заболевшие или умершие родственники.

Напомним, из Крыма на освобожденные территории Украины с 1 июля начнут регулярно ходить автобусы и поезда.

Так, из Симферополя на автобусах можно будет уехать в Мелитополь, Херсон и Бердянск. Рейсы будут отправляться ежедневно в оба направления. Цена билетов в Херсон и Мелитополь - 1300 рублей, до Бердянска - 1800.

На поезде можно отправиться из Джанкоя в Херсон и Мелитополь. Цена билетов - от 250 до 310 рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что безопасность перевозок обеспечат росгвардейцы. Купить билеты на автобус и поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны.

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