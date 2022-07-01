Вспомнить родину и проведать семью: пассажиры первого автобуса из Симферополя рассказали, зачем едут в Херсон

Москвичи Федор и Светлана приехали в Крым, узнав о прямом автобусе до Херсона Фото: Ирина ГЕРЦ

Из крымской столицы отправился первый за восемь лет пассажирский автобус до Херсона. На данный момент на освобожденные территории открыто четыре рейса в день - из Симферополя в Херсон автобусы отправляются в 6:30 и 14:30, а по направлению Симферополь - Бердянск - Мелитополь - в 8:00 и 14:00.

Первый автобус в Херсон с автостанции «Курортная» в Симферополе отправился 1 июля. Автобус будет идти без остановок в режиме экспресса, а охраной правопорядка после пересечения границы займутся сотрудники Росгвардии. От границы в Армянске до Херсона сопровождать пассажирский рейс будет один человек непосредственно в салоне автобуса и машина сопровождения впереди.

Первый автобус в Херсон отправился 1 июля Фото: Ирина ГЕРЦ

ТРУДНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Корреспондент «Комсомолки» поговорила с пассажирами первого за восемь лет прямого рейса до Херсона. Так, Наталья - уроженка Херсона и едет навестить родственников. Раньше из-за отсутствия прямого сообщения этот путь был трудным.

Раньше Наталье приходилось долго пересекать границу Фото: Ирина ГЕРЦ

- Через границу было проходить сложно. Очень много и пешком проходили, оттуда добирались на такси, да хоть на чем-нибудь. Сейчас, я надеюсь, станет проще, - рассказала девушка.

Жители Москвы Федор и Светлана ради того, чтобы добраться до Херсона приехали в Симферополь.

- Мы узнали, что 1 июля будет автобус. Приехали поездом, переночевали, посмотрели Симферополь. Едем на родину - у меня там дом, - подчеркнул Федор.

По словам пассажиров, с запуском автобусного сообщения ездить в родные места станет проще. Кроме того, москвичей радует и цена билета - всего 1300 рублей.

БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО

Еще один пассажир первого автобуса - Борис, напротив, в Херсон возвращается домой.

- У меня жена как беженец здесь (в Крыму, - прим.Ред.) по состоянию здоровья, поэтому раза три в месяц езжу. Сам я из Херсона, но в Крыму жил в свое время, работал, - рассказал Борис.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» мужчина отметил, что с запуском регулярного сообщения планирует ездить из Крыма в Херсон и обратно на постоянной основе.

- Попробую поездом еще поехать через Джанкой. Никаких опасений насчет поездок у меня нет. Чего бояться? Боятся трусы, - заключил херсонец.

Первый автобус отправился наполовину пустым Фото: Ирина ГЕРЦ

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