Из Крыма в Херсон отправился первый за 8 лет автобус: его сопроводит Росгвардия

Автобус проследует до Херсона без остановок Фото: Ирина ГЕРЦ

Пассажирское сообщение из Крыма на освобожденные территории официально открыто. Первый автобус в Херсон отправился с автостанции «Курортная» в Симферополе. Корреспондент «Комсомолки» побывала на запуске первого рейса и лично убедилась - пассажиры доберутся с комфортом.

Жизнь на автостанции кипит с самого утра - кто-то едет по работе, кто-то в отпуск, а кому-то нужно навестить родственников. Ранее утро 1 июля почти ничем не отличалось от обычных будней, с одним только исключением - впервые за 8 лет в Крыму возобновилось регулярное автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями.

БИЛЕТ МОЖНО КУПИТЬ В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ

Услугами перевозчиков на первые автобусы до освобожденных территорий воспользовались более 30 человек. Рейсы выполняются перевозчиком ГУП РК «Крымтроллейбус» совместно с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска. Автобусы будут ходить на регулярной основе. Время отправления из Симферополя в Херсон - в 6:30 и 14:30, а по направлению Симферополь - Бердянск - Мелитополь - в 8:00 и 14:00. Цена билетов в Херсон и Мелитополь - 1300 рублей, до Бердянска - 1800.

Как рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, количество автобусов при необходимости будет увеличено, а приобрести билеты можно как в кассах, так и онлайн за месяц до отправления, либо в этот же день - продажа заканчивается за два часа до отправления.

- Автобусы оснащены системой кондиционирования и видеонаблюдения. Приобрести билеты могут как жители России, так и жители Украины, - отметил Николай Лукашенко в разговоре с корреспондентом КП-Крым.

Таких вывесок на автостанциях Крыма не было уже восемь лет Фото: Ирина ГЕРЦ

БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ РОСГВАРДИЯ

По территории Крыма автобус будет ехать без сопровождения, а от КПП на границе охрану правопорядка будет обеспечивать Росгвардия. Как «Комсомолке» рассказал водитель первого автобуса по направлению в Херсон Константин Козлов, от границы в Армянске до Херсона сопровождать пассажирский рейс будет один человек непосредственно в салоне автобуса и машина сопровождения впереди.

Последние приготовления перед отъездом Фото: Ирина ГЕРЦ

- Обратно так же - из Херсона сопровождение, а по территории республики Крым мы едем в обычном штатном режиме, - подчеркнул водитель.

ЕДУТ НАВЕСТИТЬ РОДСТВЕННИКОВ

Пассажиры первого автобуса из Симферополя в Херсон - преимущественно жители освобожденных территорий. Как рассказала одна из пассажиров первого рейса Наталья, в Херсон она едет, чтобы навестить родственников.

- Немного волнуемся, но вообще впечатления хорошие. Очень удобно, что автобус запустили и цена хорошая. Раньше границу пересечь было сложно - очень долго, и пешком приходилось много ходить - автобусов же не было. Добирались на чем могли, - рассказала девушка.

По словам Натальи, пользоваться услугами перевозчиков она планирует регулярно - в Крыму у нее дети и мама.

Уроженец Херсона Борис также рад запуску автобусного сообщения - по семейным обстоятельствам он ездит между Крымом и Херсоном около трех раз в месяц.

- Планирую ездить на постоянной основе. Попробую потом и поездом поехать через Джанкой. Никаких опасений по поводу первой поездки у меня нет. Чего бояться? Боятся трусы, - подчеркнул мужчина.

Первые пассажиры автобуса преимущественно уроженцы освобожденных территорий Фото: Ирина ГЕРЦ

Напомним, возобновление регулярных рейсов между Крымом и Херсоном анонсировал 28 июня глава республики Сергей Аксенов. Изначально планировалось вместе с автобусами запустить и железнодорожное сообщение, но из-за соображений безопасности ЖД-перевозки пока отложили.

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