В Крыму отменили поезда в Херсон и Запорожье на 1 июля

Попасть на освобожденные территории на поезде из Крыма можно будет в скором времени Фото: Иван МАКЕЕВ

Запуск железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями 1 июля не состоится. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, это связано с тем, что работы по обеспечению безопасности на жд-линии завершены не до конца.

Власти Крыма приняли решение перенести запланированные перевозки до того момента, как будет гарантирована полная безопасность пассажиров. Как подчеркнул глава республики, на сегодняшний день это является основным приоритетом.

- Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания, - отметил Сергей Аксенов.

Дополнительную информацию сообщат в ближайшее время. Мероприятия по обеспечению безопасности планируется завершить в течение нескольких дней.

Напомним, ранее власти Крыма анонсировали запуск регулярных пассажирских перевозок с 1 июля. Железнодорожное сообщение планировалось запустить в Херсон и Мелитополь из Джанкоя.

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