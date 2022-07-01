Похищенных ради нескольких тысяч рублей симферопольских пчелок восстановили

Силач становился жертвой вандалов уже четыре раза. Фото: Симферопольские пчелы/VK

Нескольких симферопольских пчел, украденных молодой женщиной ради наживы два месяца назад, удалось восстановить. В начале апреля, напомним, центр города буквально за две ночи лишился сразу семи уникальных фигурок, которые считаются символами крымской столицы. 24-летняя девушка, как выяснили правоохранители, сбила пчелок кувалдой и отнесла в пункт приема металлолома.

Сейчас фигурки снова радуют детвору и взрослых в Екатерининском саду и сквере имени Потемкина. Авторам проекта удалось отлить по сохранившимся формам Богиню красоты, пчелку-матрешку и многострадального Силача, который пострадал от рук вандалов уже в четвертый раз - пока только трех из семи украденных пчел.

- Вернули назад также Мечтателя и Дворника. Это те фигурки, которые пытались выломать, но не смогли. Мы их сами демонтировали, чтобы их не украли. Остальные будем восстанавливать потихоньку, потому что суммы это большие. Но мы планируем двигаться дальше, - рассказала «КП-Крым» координатор проекта «Симферопольские пчелы», художник Татьяна Казначеева

Фигурка Силача снова на прежнем месте. Фото: Симферопольские пчелы/VK

Еще до тотального подорожания одна фигурка обходилась авторам проекта в 65 тысяч рублей. За поврежденных кувалдой скупщики металла заплатили укравшей их девушке в 16 раз меньше. Как стало известно «КП-Крым», заведенное против нее уголовное дело уже передано в суд.

Всего в крымской столице было установлено 46 пчел-символов города. Самая большая из них - Строитель Крымского моста – украшает вход на железнодорожный вокзал.

Фигурка пчлелы-Дворника. Фото: Симферопольские пчелы/VK

Сейчас у авторов проекта наготове еще три фигурки, которые отлили задолго до массовой кражи. Место для их установки все еще не определено.

- Есть идея поставить их в парке, где есть видеокамеры. Что это будут за фигурки, мы пока не говорим, создаем интригу, чтобы люди сами нашли их и попытались угадать, кто это, - поделилась Татьяна Казначеева.

Мечтатель. Фото: Симферопольские пчелы/VK

Напомним, высота симферопольских пчелок не превышает 20-22 сантиметров. И найти их по городу порой не так просто.

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