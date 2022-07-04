В Крыму встретили существо, напоминающее акулу: эксперт объяснил, опасно ли оно

Крымчане могут быть спокойны - опасные акулы в Черном море не водятся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пляже в Симеизе очевидцы увидели животное похожее на акулу, которое плавало в непосредственной близости от людей. Видео странного водного млекопитающего быстро распространилось в соцсетях.

Появление возможной акулы на фоне недавнего страшного случая в Египте напугало крымчан. Напомним, в начале июля на курорте Сахл-Хашиш акула напала на туристку из Австрии и откусила ей руку и ногу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

На фоне страшной новости пользователи перепугались: неужели в Крыму появились акулы? И могут ли они представлять угрозу. Правда среди комментаторов к ролику нашлись и те, кто попытался успокоить паникеров. Мол, млекопитающее, изображенное в ролике, больше похоже на дельфина, а не на акулу.

- Это дельфин, потому что он периодически выныривает, чтобы набрать воздух. Акулы так не делают. Хвост расположен горизонтально, а у акул вертикально, - отмечают пользователи во «Вконтакте».

- Это катран черноморский. Размеры катрана ясно говорят о том, что человек не может стать его добычей по определению, - уверен другой пользователь.

Как пояснил «Комсомолке» профессор кафедры биологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов, опасных для человека акул в Черном море не водится, поэтому все млекопитающие, похожие на акул, которых видят крымчане - это именно дельфины. В Черном море водится только один вид акул - Черноморская акула, которую в простонародье называют катраном.

До своих знаменитых родственников китовой (размеры которой достигают 20 метров) и белой (около пяти метров в длину) акул, катран не дотягивает. Общая длина самок катрана обычно не превышает 180 см, а самцы и того мельче.

- Черноморская акула не подплывает близко к берегу и никогда не плывет так, чтобы ее было видно - у нее не торчит плавник, как у дельфинов, и на поверхность она не всплывает. Так что трагических ситуаций, как недавно произошедшая на побережья Египта в Крыму быть не может, - подчеркнул Сергей Иванов.

Кроме того, численность катрана в Черном море существенно снизилась. Эта акула занесена в Красную книгу и встретить ее на побережье уже практически невозможно.

Гораздо более опасны для человека скаты, отметил профессор КФУ. После встречи с такой рыбой возможно получить трудноизлечимую травму - существует риск случайно наступить на зарывшуюся в ил рыбу и пораниться о ее колючки. Однако, есть и хорошая новость - скат сам никогда не нападает на человека.

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