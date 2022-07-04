Ялтинец повредил позвоночник на диком пляже под Судаком

Мужчину обнаружили на пляже в 2,5 км от трассы. Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

Мужчину с травмой позвоночника эвакуировали с необорудованного пляжа под Судаком. Как сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Крым-Спас», инцидент произошел 3 июля в селе Приветное.

Спасателей пострадавший житель Ялты вызвал сам, сообщив, что не может выбраться самостоятельно из-за возможной травмы позвоночника. Мужчине стало плохо, и он утратил возможность передвигаться.

ЧП произошло на диком пляже. Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

К месту происшествия выехали спасатели вместе с сотрудниками «скорой». Мужчину обнаружили в 2,5 км от трассы на одном из диких пляжей.

- Врачом скорой помощи была оказана медицинская помощь пострадавшему. Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью вакуумного матраца провели иммобилизация пострадавшего, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как «Комсомолке» уточнили в пресс-службе МЧС республики Крым, травму мужчина получил непосредственно на пляже.

- Во время отдыха на пляже что-то тяжелое поднял и, видимо, сместился позвонок, - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

Ялтинца доставили в городскую больницу Судака, где медики оказывают ему необходимую помощь.

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