Задержан замначальника Крымской таможни, заплативший подрядчику 3,5 миллиона рублей за фиктивный ремонт

Фото: скриншот из видео/пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и городу Севастополю

Заместитель начальника Крымской таможни попал под уголовное дело за превышение должностных полномочий. Еще одно дело Следком возбудил против исполняющего обязанности гендиректора фирмы, который был уличен в крупном мошенничестве.

Как сообщили в крымском Следкоме, в марте 2021 года замначальника Крымской таможни заключил госконтракт с и.о. гендиректора коммерческой фирмы на выполнение капремонта ведомственного здания в Евпатории. Через несколько месяцев был заключен еще один контракт с начальником отдела стройконтроля по объектам капстроительства АО «Служба технического надзора». Подписание договора предусматривало установление контроля над процессом выполнения ремонтных работ.

- Вместе с тем в период ремонта здания представителем строительного контроля никакие работы фактически не принимались, акты о приеме не подписывались и не согласовывались, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Периодически поступающая в адрес таможенника информация о существующих проблемах игнорировалась. Понимая, что работы выполнены халатно, он подписал акты об их приемке, после чего подрядчик получил оплату за свой «труд» в полном объеме. Стоимость невыполненных работ превысила 3,5 миллиона рублей.

Заместитель начальника Крымской таможни и и.о. генерального директора фирмы были задержаны.

- Органами следствия им в настоящее время предъявлены обвинения по вышеуказанным статьям УК РФ. В рамках следствия проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов уголовных дел, - сообщили в Следкоме.

От обвиняемых получены признательные показания, в ходе допросов они предоставили подробную информацию о своих действиях. В настоящее время оба находятся под арестом. Расследование дела не завершено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший сотрудник «Крымэнерго» попался на взятке в 230 тысяч рублей

Он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ (подробнее)