Разрытые траншеи и небо вместо крыши: как выглядит картинная галерея Айвазовского за два месяца до окончания ремонта

Галерея имени Айвазовского закрыла свои двери для посетителей еще в начале весны 2021 года Фото: Александра Тимощенко

Главной достопримечательностью Феодосии уже много лет была картинная галерея имени Айвазовского. Именно сюда постоянно приезжали туристы из разных уголков страны, чтобы посмотреть на морские пейзажи гениального художника. Но в последнее время музей пребывал в плачевном состоянии, поэтому власти Крыма решили отреставрировать галерею. Вокруг здания поставили заборы, убрали старую штукатурку и приступили к ремонту. Поэтому из-за реставрационных работ больше года галерея не принимает гостей. «Комсомолка» решила узнать, что происходит в доме мариниста прямо сейчас.

Во внутреннем дворе все еще идут работы Фото: Александра Тимощенко

ГОТОВО НА 90%?

Галерея имени Айвазовского закрыла свои двери для посетителей еще в начале весны 2021 года. По словам представителей министерства культуры, сейчас процент готовности работ в музее составляет 90%. Открыть его планируют уже под конец августа, но посетителей смогут запустить только зимой. Как сообщил КП-Крым представитель подрядчика ООО «НСТ» Алексей Леденев, за год на объекте полностью обновлен фасад, до камня очищена старая штукатурка, сделаны новые водостойкие карнизы и проведена дренажная система водоотведения.

Здание пришлось полностью отреставрировать Фото: Александра Тимощенко

- Это специальная система водоотведения, как в «Эрмитаже», которая сделана для этого климата с учетом того, что здание находится прямо недалеко от линии моря. Также мы установили наружную подсветку, полностью заменили окна и балконные двери из долговечного материала. Очень много внимания было уделено скульптурам и мраморным таблицам снаружи галереи. Их реставрацию провели профессиональные специалисты из Сергиева Посада, которые занимаются восстановлением древних храмов.

Так выглядит галерея внутри Фото: Александра Тимощенко

На объекте, по словам подрядчика, продолжают трудиться около 60 человек. В каждом зале во всю кипит работа, поэтому сложно объективно оценить объем сделанного. Хоть представители министерства и утверждают, что до конца осталось совсем немного – всего 10%, внутри галереи все выглядит не так радужно. В некоторых комнатах насквозь видно небо, рядом с заборами разрыты траншеи и продолжают работать строители.

- Да, может показаться, что еще далеко до финиша, но на самом деле сделано уже почти 90% без преувеличений. Остались косметические штрихи, которые и дадут тот самый эффект завершенности, - рассказывает КП-Крым заместитель директора Государственного Автономного Учреждения РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» Марина Дукшина.

ДОЛГОЖДАННАЯ КОМНАТА С «ЗЕНИТНЫМ ФОНАРЕМ»

После небольшой экскурсии по внутреннему двору через траншеи журналистам показали Большой выставочный зал. Больше десяти лет сюда не пускали посетителей из-за аварийного состояния. В 2007 году его попросту закрыли, и вот сейчас, наконец, комнату снова восстановили.

Большой выставочный зал Фото: Александра Тимощенко

На потолке помещения еще во времена великого мариниста был сделан «зенитный фонарь» - стеклянный потолок для естественного освещения. Его оборудовали в нескольких уровнях и под разными углами, чтобы не попадали прямые солнечные лучи на картины, а свет был мягким и ровным. После долгого ремонта полоток восстановили. Как отмечает директор галереи Татьяна Гайдук, такое же освещение используют в Третьяковке и Русском музее.

- Первее всего оно появилось здесь, в этом зале. Этот зал – наша большая гордость, - добавляет она.

Галерея была открыта 29 июля 1880 года Фото: Александра Тимощенко

До конца реконструкции осталось всего два месяца, но на этом работа на объекте еще не завершится. Осенью предстоит подписание всех необходимых документов и развешивание картин, которые сейчас находятся в здании фондохранилища рядом с галереей.

СПРАВКА «КП»

Картинная галерея имени И.К. Айвазовского в Феодосии - одна из старейших и самых популярных музеев России. Она была открыта 29 июля 1880 года. За это время там собрали уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства. Здесь насчитывается более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют произведения выдающегося художника-мариниста И.К. Айвазовского - 416 работ живописи и графики.

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