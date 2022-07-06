Двукрылые кровососы и тарантулы: ТОП-5 представителей фауны Крыма, которых стоит опасаться туристам

«Комсомолка» представляет ТОП-5 опасных представителей фауны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже больше двух месяцев в Крыму продолжается курортный сезон. На полуостров приезжают миллионы отдыхающих и ходят в горы, загорают на пляжах и купаются в море. Казалось бы, лето – самое безобидное время года, да и какая опасность может ждать туристов в Крыму, ведь все ядовитые растения и страшные насекомые обитают где-то далеко за океаном. Но, по словам зоолога и доктора биологических наук Сергея Иванова, в республике все же есть чего бояться. «Комсомолка» представляет ТОП-5 опасных представителей фауны.

КЛЕЩИ

Самую большую опасность не только для туристов, но и для местных жителей представляют клещи, ведь они являются переносчиками серьезного вирусного заболевания – энцефалита. Обычно сезон клещей в Крыму начинается в конце марта и может продолжаться до начала октября. Обычно насекомые встречаются в зеленых зонах: лесах, горах, полях и парках, но помнить о них стоит везде

- Чтобы избежать укусов клещей, носите закрытую одежду, особенно прогуливаясь по траве, а после экскурсий в обязательном порядке тщательно осмотрите себя и ваших попутчиков. Если на теле вы все-таки обнаружили клеща, аккуратно удалите его и отнесите в санитарно-эпидемиологическую службу. При плохом самочувствии незамедлительно обратитесь к врачу, – отмечает Иванов.

ТАРАНТУЛЫ

Устрашающее название этого насекомого может распугать всех курортников, желающих посетить Крым. Но, как отмечает зоолог, несмотря на грозный вид, угрозу для жизни человека они не представляют.

- Да, эти животные ядовиты, но их яд не опасен для жизни человека. Если вы оказались укушенным, просто обработайте место укуса дезинфицирующим средством, и со временем оно заживет.

Тарантул. Фото: википеедия

ЗМЕИ

В список опасностей Крыма зоолог также внес гадюку. По его словам, это единственная ядовитая змея на полуострове, которая водится вдоль водоемов, недалеко от равнинных степей, в лесах и на грунтовых дорогах Керченского полуострова. Укус такой змеи может быть смертельным для человека, поэтому нужно сразу же оказать первую помощь.

Гадюку можно встретить вдоль водоемов и в лесу Фото: Архив "КП"

- в случае укуса гадюки нужно немедленно отсосать яд, а потом промыть ротовую полость водой. Пострадавший потом должен выпить примерно три литра жидкости. Место укуса лучше всего обработать спиртом или антисептиком и наложить повязку. После этого обязательно нужно обратиться к врачу.

ПАУКИ

Кроме клещей и москитов, на полуострове водится еще много разной живности. Самый ядовитый крымский паук - это Черная вдова или каракурт. О нем часто можно услышать разные легенды, ведь его укус может оказаться смертельным. Чаще всего встретить Черную вдову можно в степных и предгорных районах Крыма.

Черная вдова водится в степных и предгорных районах Крыма. Фото: Архив "КП"

- Ее укус можно почувствовать сразу, когда на коже появится едва заметная точка, которая через время начнет расходиться по всему телу. У некоторых пострадавших боли могут проявляться одновременно с судорогами. Поэтому в случае укуса нужно немедленно обратиться к врачу.

СКОЛОПЕНДРЫ

Это неприятное насекомое в некоторых случаях может представлять смертельную опасность для человека. Фото: Архив "КП"

Это неприятное насекомое в некоторых случаях может представлять смертельную опасность для человека. Паукообразное может прятаться в любых, даже самых неожиданных местах, заползать в машины, дома и палатки. При этом у сколопендры ядовитым может быть не только укус, но и слизь, которая покрывает все ее тело. Яд сколопендры не смертелен, но в случае укуса пострадавшие могут около трех дней провести с температурой.

- Когда она кусает человека, можно почувствовать все симптомы обычной болезни: головокружение, боли в суставах, а если вы еще и аллергик, то может наступить и удушье. В таком случае помощью врача нельзя пренебрегать.

ДВУКРЫЛЫЕ КРОВОСОСЫ

Москиты, комары или мухи каждый год появляются с наступлением стабильно теплой погоды. Хотя они и являются назойливыми и неприятными насекомыми, но совершенно не опасными для здоровья.

- На южном побережье днем орудует муха-жигалка, которая размерами и внешним видом почти не отличима от обычной домашней мухи, но кусает и пьет кровь как комар. Но и в этом случае переживать здесь особенно не стоит. А ночью за дело берутся крымские москиты. Они меньше обычных комаров (в среднем 1-1,5 мм), беззвучны в полете и способны пролезть в любую щель благодаря крошечным размерам.

Эксперт также добавил, что главным оружием против опасной живности во время отдыха может стать внимательность. А лучшим способом защититься от мелкой живности является применение репеллентов, которые легко можно найти в любом магазине в виде спреев, аэрозолей, кремов, гелей, всевозможных аксессуаров и технических приспособлений.

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