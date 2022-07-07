Силовики проводят обыск у военкома Республики Крым Юрия Лымаря

Полковника подозревают в том, что он помогал «откосить» от армии. Фото: военный комиссариат Республики Крым

В Симферополе силовики проводят обыск у военного комиссара республики Юрия Лымаря.

Как рассказал «КП»-Крым источник в правоохранительных органах, обыск проводит военная контрразведка ЮВО.

Военного комиссара подозревают в том, что он за деньги помогал «откосить» от армии.

- Он может быть причастен к освобождению от военного призыва за деньги, - рассказал «КП»-Крым источник в правоохранительных органах. - По данным следствия, он отдавал подчиненным приказы на совершение незаконных действий в отношении граждан призывного возраста.

Наш собеседник уточнил, что ранее на нескольких подчиненных Юрия Лымаря 534-м военным следственным отделом были возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки. Среди них, военком Джанкоя, начальник отдела призыва Белогорского военного комиссариата, а также начальник отдела призыва симферопольского комиссариата.

Обыски у Юрия Лымаря проходят в рамках двух уголовных дел - по статьям 290 УК РФ (Получение взятки), а также по статье 285 (Злоупотребление должностными полномочиями).

Дозвониться по мобильному телефону Юрию Лымарю корреспонденту «КП» не удалось. Трубку никто не взял.

Недавно военный комиссар Крыма комментировал подписание указа «О призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым». Он рассказывал, что данный документ никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине. Указ был необходим, чтобы внести изменения в состав призывных комиссий, смена руководства которых на полуострове произошла практически повсеместно.