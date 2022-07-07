В ФСБ прокомментировали задержание военного комиссара Крыма Юрия Лымаря

Полковника подозревают в том, что он за взятки помогал избежать призыва на военную службу. Фото: скриншот видео

В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили информацию и возбуждении двух уголовных дел против военного комиссара Юрия Лымаря.

Как ранее писала «КП», в четверг, 7 июля, в рабочем кабинете полковника прошел обыск.

- Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу, - говорится в сообщении ведомства.

Также в ФСБ подтвердили информацию о возбужденных на Юрия Лымаря уголовных делах – по статьям о превышении должностных полномочий и о взятке. Их расследованием занимается УФСБ по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом ВСУ СК по Черноморскому флоту .

- Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ближайшее время Юрия Лымарю планируют выбрать меру пресечения в суде.