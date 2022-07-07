Аудиоспектакль в ролях: в Крыму разработали необычное мобильное приложение для туристов

Разработчики приложения смогли креативно подойти к созданию гида, поэтому сейчас в нем сочетается нестандартная подача информации об объекте показа и приятное визуальное оформление Фото: Архив "КП"

В Крыму запустили мобильное приложение для путешествий на полуострове - «Таврида. Гид». При поддержке федерального агентства по туризму ГУП «Крымский туристический центр» разработчики сделали целый аудиогид для жителей и гостей полуострова.

Теперь для того, чтобы посетить любую достопримечательность Крыма, совсем необязательно искать экскурсовода и ждать набор по группам. Можно просто навести камеру смартфона на табличку с QR-кодом и послушать целый аудиоспектакль. Такие метки расположились на разных значимых объектах полуострова от гор до маленьких частных музеев.

Как современный инструмент для ежедневной работы, аудиогид смогут использовать и сами экскурсоводы. Фото: Александра Тимощенко

- Это может стать не только удобным вариантом для путешественников, но и хорошей рекламой для небольших галерей или музеев, ведь так о них узнает намного больше людей, - рассказала директор ГУП «Крымский туристский центр» Елена Юрченко.

Разработчики приложения смогли креативно подойти к созданию гида, поэтому сейчас в нем сочетается нестандартная подача информации об объекте показа и приятное визуальное оформление, что вызывает интерес не только к историко-культурному и природному потенциалу региона, но и к республиканским, муниципальным объектам показа и культурного наследия.

Как современный инструмент для ежедневной работы, аудиогид смогут использовать и сами экскурсоводы.

- Приложение рассказывает о новых местах. Такая информация полезна для прибывающих туристов, для отдыхающих. Это приложение нужно, для работы это будет большая помощь и большое подспорье. Тем более его сделали очень креативно, так современно, доступно и в то же время интересно. Можно его туристам советовать, - отметила организатор экскурсий Светлана Колесниченко.

Теперь для того, чтобы посетить любую достопримечательность Крыма, можно навести камеру смартфона на табличку с QR-кодом Фото: Александра Тимощенко

Сейчас в приложении уже есть больше ста крымских объектов: музеи, заповедники, горы и природные достопримечательности полуострова во всех курортных регионах Республики: Южный берег, Западный, Центральный, Восточный Крым. Во многих местах, которые входят в «Таврида.Гид», размещен QR-код, который ведет в приложение. Если приложения еще нет в смартфоне, то по QR-коду откроется ссылка на его скачивание. Пользователь сможет не только почитать о самом объекте показа, но и прослушать целый аудиоспектакль дворца или памятника, который озвучили крымские актеры. Когда в наушниках начинается экскурсия, кажется, будто место разговаривает с тобой.

Как рассказали организаторы, позже приложение планируют наполнить объектами, которые представлены в путеводителе-справочнике «Музеи Крыма».

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