Виртуальная экскурсия покажет Аджимушкайские каменоломни и многовековую историю Керчи

Виртуальные лекции, экскурсии и выставки подготовил Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник к акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая.

Погружение в атмосферу Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года и путешествие по 26-вековому наследию Керчи пройдет на сайте музея-заповедника и в соцсетях учреждения.

- Первый блок онлайн мероприятий будет посвящен 75-летию Великой Победы, - рассказала научный сотрудник музея-заповедника Ольга Решетникова, - Второй - посвящен многовековой истории Керчи, как самого древнего города на территории России.

В мае Керчь вспоминает защитников Аджимушкая. Фото: facebook/ВКИКМЗ

Период Великой Отечественной войны отражен в спектакле, видеоэкскурсии и лекции на тему «Аджимушкай». В мае 1942 года 15-ти тысячный гарнизон, защищавший отступающие части Красной армии, вместе с жителями Керчи спустился в Аджимушкайские каменоломни и 170 дней держал оборону подземной цитадели, совершая ночные вылазки во вражеский тыл.

Вместе с актерами музейного театра зрители побывают в подземном гарнизоне, на онлайн-экскурсии узнают о судьбе защитников Аджимушкайских каменоломен, от сотрудников научной библиотеки получат сведения о Всеволоде Абрамове - исследователе, посвятившем всю жизнь изучению обороны Аджимушкая.

Видеоматериалы расскажут о кллекции каменных памятников и надгробий БоспораФото: Анна КИРИЕНКО

Второй блок откроется онлайн выставкой живописных работ Анастасии Калюжной. Затем гостей пригласят на видео-экскурсии в историко-археологический музей Керчи и Мелек-Чесменский курган, а также Музей каменных древностей «Лапидарий». Они дадут полное представление об укладе жизни в древнем Боспорском царстве.

Онлайн-мероприятия акции «Ночь музеев» начнутся 16 мая в 18.00 с видеопоказа записи спектакля «Первый из победных рубежей». Античный период древнего города будет представлен в 19.30.

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