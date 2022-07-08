Врач-психиатр и медсестра крымской больницы подделывали сертификаты о вакцинации - ФСБ

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Врач психиатр и медсестра Центральной городской больницы Армянска за вознаграждение подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
- Установлено, что врач психиатр-нарколог и медицинская сестра учреждения здравоохранения за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации граждан против новой короновирусной инфекции «Сovid-19» лиц, без фактического ее проведения, - говорится в сообщении.
Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ в Крыму. Против нарушителей расследуется уголовное дело по статье за использование служебного положения для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ. Врачу и медсестре грозит от трех до восьми лет колонии.
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