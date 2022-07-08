В Севастополе во время взрыва газового баллона серьезно пострадал мужчина

Мужчина оказался под завалами жилого дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

В Севастополе из-за взрыва газового баллона в частном доме едва не погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, местного жителя завалило обломками разрушенного здания.

Страшный случай произошел 7 июля в садоводческом товариществе «Рыбак-7» в Казачьей Бухте. Сообщение о разгерметизации газового баллона поступило спасателям в 18:53.

Из-за взрыва обрушился частный дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

- К месту незамедлительно направлены силы МЧС России: два отделения 6 пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, - отметили в пресс-службе МЧС Севастополя.

Выяснилось, что из-за взрыва баллона, обрушилась часть дома на площади 20 квадратных метров. Под обломками здания обнаружили мужчину. К счастью, он был жив. Спасатели вытащили пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина был госпитализирован.

На месте работали спасатели, полицейские и сотрудники газовой службы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Больше от взрыва никто не пострадал. На месте также работали полицейские и сотрудники аварийной газовой службы. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

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