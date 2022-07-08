Опыляются мухами и засыхают после после плодоношения: какие кактусы цветут в Никитском ботаническом саду

Опунцию можно встретить не только в оранжерее, но и на склонах ЮБК Фото: Надежда ДАЦЮК

В кактусовой оранжерее Никитского ботанического сада (НБС) продолжается цветение кактусов. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций суккулентных растений России и Европы.

Маммиллярии цветут редко Фото: Надежда ДАЦЮК

- Первые кактусы у нас начинают зацветать в марте, а самое обильное цветение приходится на май и июнь. Цветут маммиллярии, их очень много. Сейчас хорошо цветут астрофитумы, эхинопсисы, опунция, из редких - ацтеккиум Ритера. Все разом кактусы просыпаются в мае и июне, тогда и начинается самое обильное цветение, - отмечает Ольга Зубко, агроном кактусовой оранжереи.

У агавы жесткие листья Фото: Надежда ДАЦЮК

Рядом с царством кактусов цветет суккулент агава - тропическое растение, из сока которого в некоторых странах производят текилу.

- Наши сотрудники таким не занимаются, конечно, - отмечает Ольга.

Агава - широколистное и достаточно большое растение, однако после цветения оно засыхает. Для цветоноса нужно очень много питательных веществ, поясняют сотрудники оранжереи. Из волокон агавы в средневековье ацтеки шили себе одежду, а иглами служили жесткие концы листьев этого растения.

Агава цветет только раз в жизни, после этого она засыхает Фото: Надежда ДАЦЮК

В июле в Никитском ботаническом саду продолжается обильное цветение распространенного на ЮБК кактуса опунция. Цветки формируются на плоских «листьях» кактуса. Обычно они ярко-желтые, но бывают и другие оттенки. В качестве эксперимента ученые сделали из плодов опунции варенье, но в массовое производство этот продукт так и не пошел.

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В оранжерее ботанического сада растет еще один тропический кактус - гилоцериус трехгранный. Именно это растение в жарких и влажных тропиках дает ярко-розовые плоды питахайи, которые называют «фруктом дракона».

Гилоцериус трехгранный в тропиках дает плоды питахайи Фото: Надежда ДАЦЮК

- У нас гилоцериус цветет обильно, но плодов не дает. Может быть, климат ему не совсем подходит, - предположила сотрудница оранжереи.

Еще одно необычное растение оранжереи - стапелия. Ее цветы красивы, но вот вместо привычного сладковатого аромата они испускают запах тухлого мяса. Потому и опыляют стапелию отнюдь не бабочки и пчелы, а зеленые мухи.

Цветы стапелии привлекают мух из-за запаха тухлого мяса Фото: Надежда ДАЦЮК

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Самая главная ошибка, которую допускают при уходе за кактусами в домашних условиях - это зимний полив.

- Зимой кактусы впадают в так называемую «спячку». Потому поливать их не рекомендуется, тогда весной пойдет рост и возможно обильное цветение, - пояснила Ольга Зубко.

СПРАВКА «КП»

Первые кактусы-опунции начали высаживать в Никитском ботаническом саду в 1824 году, а создание коллекции суккулентов закрытого грунта началось в 1960- годах. Сейчас в коллекции сада насчитывается около 1100 видов, разновидностей и форм суккулентов, из них 600 - непосредственно виды кактусов, 500 - другие суккуленты.

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