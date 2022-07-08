Будет ли слияние Крыма с освобожденными территориями: политолог дал четкий ответ

Освобожденные территории обладают собственным потенциалом в плане развития Фото: "КП" Архив

После завершения спецоперации, освобожденные территории смогут самостоятельно развиваться в составе Российской Федерации. Вопреки расхожему мнению о возможной интеграции, речи о слиянии Херсонской и Запорожской областей с Крымом не идет. Об этом КП-Крым рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

- Уже сейчас вполне очевидно, что освобожденные территории обладают абсолютным потенциалом для своего самостоятельного развития в составе России. Поэтому административная и организационная помощь вовсе не означает изменений, в том числе и в будущем этого статуса. Это просто никому не нужно, - отметил Владимир Джаралла.

По словам политолога, в плане развития Херсонской и Запорожской областей и Крыма поставлены разные задачи и ведется разная работа.

Ранее о том, что Крым рассчитывает на скорейшую «полную интеграцию» с Херсонской областью и Запорожьем, заявил вице-премьер правительства республики Григорий Мурадов. В интервью изданию «Абзац» политик заявил, что полуостров никогда, по сути, не терял тесных связей с Херсоном и Запорожьем.

- Думаю, в скором времени произойдет полная и всесторонняя интеграция наших регионов, - подчеркнул Григорий Мурадов.

Напомним, в начале июля в администрации Запорожской области произошли кадровые изменения. Заместителем главы администрации Запорожской области по экономике был назначен бывший вице-спикер Госсовета Крыма Андрей Козенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замглавы администрации Запорожской области назначен бывший вице-спикер Госсовета Крыма

Андрей Козенко будет заниматься вопросами экономики (подробнее)

Постпред Крыма заявил, что освобожденные от националистов территории должны выйти из состава Украины

Позже они смогут объявить о своей независимости (подробнее)