В Крыму и Севастополе за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму и Севастополе 35 новых случаев коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ/ архив КП

На Крымском полуострове пандемия COVID-19 сбавила свои обороты, но все же продолжает себя проявлять.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Статистика ковида в Крыму. Фото: министерство здравоохранения РК

- За 8 июля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики Крым.

За все время пандемии опасной хворью заболели 184 177 мужчин и женщин.

В официальной информации также говорится, что за минувшие сутки медики были вынуждены госпитализировать 11 ковидных больных, а за весь период пандемии стационарное лечение потребовалось 59 133 пациентам.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, выздоровевших за весь период – 176 970, - отмечается в сообщении.

К сожалению, есть два летальных случая, всего в РК ковид унес 5326 человеческих жизней.

Напоминаем, что в Крыму уже прошло больше месяца со дня отмены масочного режима.

СЕВАСТОПОЛЬ

Пресс-служба правительства города Севастополя тоже обнародовала данные по коронавирусу:

- На утро 9 июля зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 5 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 54 пациента, из них 26 – с подтвержденным COVID-19.

За всю пандемию в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 139 мужчин и женщин. Профессионализм медиков, эффективность лекарств и собственный иммунитет помогли выздороветь 82 660 заболевшим.

Не обошлось без трагической новости - умер 1 человек в возрасте 79 лет.

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