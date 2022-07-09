В Крыму и Севастополе за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму и Севастополе 35 новых случаев коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ/ архив КП
На Крымском полуострове пандемия COVID-19 сбавила свои обороты, но все же продолжает себя проявлять.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Статистика ковида в Крыму. Фото: министерство здравоохранения РК
- За 8 июля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики Крым.
За все время пандемии опасной хворью заболели 184 177 мужчин и женщин.
В официальной информации также говорится, что за минувшие сутки медики были вынуждены госпитализировать 11 ковидных больных, а за весь период пандемии стационарное лечение потребовалось 59 133 пациентам.
- Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, выздоровевших за весь период – 176 970, - отмечается в сообщении.
К сожалению, есть два летальных случая, всего в РК ковид унес 5326 человеческих жизней.
Напоминаем, что в Крыму уже прошло больше месяца со дня отмены масочного режима.
СЕВАСТОПОЛЬ
Пресс-служба правительства города Севастополя тоже обнародовала данные по коронавирусу:
- На утро 9 июля зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 5 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 54 пациента, из них 26 – с подтвержденным COVID-19.
За всю пандемию в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 139 мужчин и женщин. Профессионализм медиков, эффективность лекарств и собственный иммунитет помогли выздороветь 82 660 заболевшим.
Не обошлось без трагической новости - умер 1 человек в возрасте 79 лет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Аксенов разрешил не носить маски в Крыму с 6 июня
В Крыму отменяют обязательный масочный режим (подробнее)