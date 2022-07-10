Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили до 25 июля

Ситуация находится под контролем властей и силовиков Фото: Александр КОЦ

Сергей Аксенов продлил действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в Крыму до 25 июля. Об этом он сообщил у себя в Telegram- канале.

- С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года,- написал Аксенов.

Режим «желтого» уровня террористической опасности, как и прежде будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Он также распространяется на объекты министерства транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

- Ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства,- заверил глава республики.

Напомним, высокий уровень террористической опасности в Крыму ввели 11 апреля. С тех пор действие режима постоянно продлевается.

Памятку о том, как вести себя на время действия режима, ранее опубликовало МВД по РК.

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