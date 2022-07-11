Рухнувшая со скалы машина пролетела 45 метров: новые подробности смертельного ДТП в Крыму

Причину аварии выясняют правоохранители. Фото: пресс-служба МЧС республики Крым

Автомобиль, сорвавшийся со скалы в районе села Левадки Симферопольского района, пролетел 45 метров. Подробности страшного происшествия рассказали в пресс-службе МЧС республики Крым.

Жуткая история произошла вчера, 10 июля, около 11 часов утра. Легковой автомобиль «Нива», в салоне которого находилось три человека - двое мужчин и одна женщина, сорвался со скалы. Двое мужчин -28-ми и 48-ми лет погибли на месте, а 46-летней пассажирке удалось спасти.

Спасателям сообщили, что в салоне авто девушка просит о помощи. На место выдвинулись четыре сотрудника ГКУ «Крым-Спас» совместно со спасателями ГУ МЧС России.

Выяснилось, что в общей сложности «Нива» пролетела в обрыв более 45 метров - сначала машина упала с 25-метровой скалы, а потом скатилась вниз по крутому склону.

- Женщина находилась рядом с автомобилем на склоне. Спасатели организовали веревочные перила, с применением альпинистского снаряжения спустились к пострадавшей и оказали ей первую помощь, - отметили в пресс-службе МЧС.

Доставить выжившую в страшной аварии женщину также пришлось с использованием альпинистского снаряжения. Позже спасатели передали пострадавшую медикам.

Причины произошедшего сейчас устанавливают сотрудники МВД.

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