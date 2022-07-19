На автодороге Раздольное - Евпатория произошло смертельное ДТП с участием «КАМАЗа»

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Вчера,18 июля, на автодороге Раздольное - Евпатория вблизи села Ковыльное произошло смертельное ДТП с участием большегруза. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, об инциденте стало известно около 13.00.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ», находясь на второстепенной дороге и осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель Вектра», который ехал по главной дороге, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В результате 45-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Два его пассажира, к сожалению, погибли.

Напомним, в ночь на 17 июля под Джанкоем произошло смертельное ДТП с участием легковушки. Водитель скончалась на месте от полученных травм.

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