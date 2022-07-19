Большинство судов Крыма получили сообщения о минировании

Сотрудников снова эвакуируют, работают правоохранители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымские суды утром 19 июля получили сообщения о минировании. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

- Сегодня суды снова получают сообщения о минировании. Это седьмая волна сообщений с конца февраля. Уже в подавляющее большинство судов поступили такие сообщения. Сотрудников снова эвакуируют, работают правоохранители, - уточнили в пресс-службе.

Как стало известно КП-Крым от собственного источника в правоохранительных органах, информация о минировании была ложной. Суды получили сообщения о минировании на электронную почту.

Напомним, угрозы о наличии взрывных устройств периодически поступают не только в суды. Их получали Крымский федеральный университет, Севастопольский государственный университет, симферопольские торговые центры, а также крымские школы и колледжи. Периодически подобные сообщения приходят в адрес железнодорожных вокзалов полуострова.

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