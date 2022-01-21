Главный корпус КФУ эвакуировали после письма о минировании

Из главного корпуса эвакуировали всех студентов. Фото: пресс-служба КФУ

Студентов главного корпуса Крымского федерального университета имени Вернадского эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе вуза.

- Поступила информация о минировании здания. Все эвакуировались. До сих пор все на улице, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, утром 21 января сотрудники 10 школ в Симферополе получили письма о минировании по электронной почте. Позже появилась информация о еще 4 случаях. Вслед за этим письма с угрозой взрыва получили в Таврической академии КФУ и нескольких учебных заведениях Севастополя.

Из учебных учреждений в экстренном порядке эвакуировали всех обучающихся. На местах работают оперативные службы и правоохранительные органы.

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