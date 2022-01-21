Власти Симферополя получили письмо о минировании каждой школы в городе

Всех школьников отправили домой. Фото: Новости Керчь Крым Россия/vk

В одно из структурных подразделений администрации Симферополя поступило сообщение о минировании всех школ города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, утром 21 января сотрудники 10 школ в Симферополе получили письма о минировании по электронной почте. Из учебных учреждений в экстренном порядке эвакуировали всех обучающихся. На местах работают оперативные службы и правоохранительные органы. Занятия во всех школах города сегодня решено отменить в целях безопасности.

Позже стало известно, что анонимное послание отправил последователь Владислава Рослякова, который четыре года назад пронес в учебное заведение бомбу и взорвал ее вместе с учащимися и учителями. В письмах, отправленных школам Симферополя, текст которых опубликовала городская мэрия, аноним написал: «Я всегда мечтал стать, как он. Вы все умрете».

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