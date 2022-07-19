«Единый» билет можно купить одной транзакцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрытые по требованию Росавиации аэропорты Юга страны уже не кажутся столь большой проблемой для Крыма. Чтобы улучшить ситуацию в условиях приостановленного авиасообщения, и связать Крым и Севастополь с материком, был введен «единый» билет. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Теперь пассажирам не надо искать варианты пересадок и думать о том, как добраться на полуостров. Билет можно купить одной транзакцией: сразу на самолет в аэропорт Сочи и на автобус из/в Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь. Проверил сам, система работает удобно, - отчитался губернатор.

Новая схема позволит разгрузить поезда из Крыма, а автобусам поможет набрать больше пассажиров.

- Мы неоднократно обращались с инициативой запуска «единого» билета из Сочи в Севастополь. Благодаря совместной работе с коллегами удалось реализовать задуманное, - отметил Развожаев.

Кроме того, в скором времени в рамках мультимодальных перевозок будет подключена стыковка в Сочи и с ж/д транспортом. Это избавит пассажиров от хлопот по поиску вариантов с пересадками. - Автобусы, перевозящие пассажиров, рассчитаны на 43 места и включают багажное отделение. Воспользоваться услугой мультимодальных перевозок можно на BiletDV.ru, Ozon.ru, сайтах авиакомпаний, - уточнил Михаил Развожаев.

Напомним, с начала спецоперации на Украине Росавиация приостановила все авиарейсы на Юге России. 15 июля очередной запрет на полеты в Крым был продлен до 24 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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