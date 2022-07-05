Как найти ж/д билеты в Крым, когда кажется, что их нет

Продажи билетов на поезда открываются за 90 дней до даты поездки. Фото: «ГрандСервисЭкспресс»

Не так давно КП-Крым писала о трудностях, с которыми сталкиваются туристы при попытке попасть на полуостров и уехать обратно. Железнодорожные билеты раскупают буквально сразу, как только открываются продажи, а симферопольский аэропорт по-прежнему не работает.

В этот раз мы подготовили несколько советов для туристов, которые помогут грамотно спланировать поездку и не остаться без билетов.

1. Выкупайте билеты, как только открываются продажи

Продажи билетов открываются за 90 дней до даты поездки, в 8 часов утра по времени отправления от начальной станции. Это оптимальное время для покупки. Вначале нужно приобрести билет «туда», и за три месяца до даты окончания поездки – «обратно». Финансовой выгоды от одновременного приобретения билетов нет.

2. Мониторьте сайт перевозчика

В отличие от авиационных билетов, сдать билет на поезд можно практически бесплатно - за 2 рубля 30 копеек (при условии, если вернуть билет не менее чем за 8 часов до начала поездки и не позднее, чем за 1 час до отправления поезда от начальной станции).

- Согласно нашей статистике, порядка 10 % пассажиров сдают билеты назад, поэтому даже на раскупленный поезд периодически появляется билеты, - сообщили КП-Крым в пресс-службе компании-перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».

3. Следите за обновлениями

В телеграм-канале перевозчика «ГрандСервисЭкспресс» публикуют оперативные обновления. С начала лета компания увеличивала число поездов (и частоту курирования уже заявленных), да и сейчас, по возможности, добавляет вагоны по существующим направлениям.

Так, например, 4 июля была открыта продажа билетов на два дополнительных плацкартных вагона в поездах Кисловодск-Симферополь и Астрахань-Симферополь и в два купейных вагонов в поезд №315/316 Симферополь - Адлер.

4. Выбирайте стыковочный путь с авиаперелетом

Ближайшие к Крыму работающие аэропорты находятся в Сочи и Минеральных Водах. Таким образом, туристы могут долететь до Адлера и взять билет на поезд Адлер-Симферополь, чтобы добраться до Крыма. Если брать авиабилет до Минеральных Вод, то до крымской столицы можно добраться на поезде, который едет из Кисловодска.

Есть также поезд Симферополь-Астрахань, который следует через Волгоград. Аэропорты открыты и в Астрахани, и в Волгограде. Свободных мест на август по этим направлениям пока достаточно. Как сообщили в компании «ГрандСервисЭкспресс», на поезда из Астрахани в свободной продаже есть еще 44% билетов, из Адлера - 26%.

Также перевозчик отмечает, что в августе на поезда Москва Симферополь (№193) и Москва-Керчь (№196) продано меньше половины билетов, цена на эти поезда фиксированная. Билет в плацкартный вагон на поезд №196 Москва-Керчь стоит 4193 рубля, купе - от 7022 рублей. Кроме того, по этому направлению можно выстроить мультимодальный маршрут - жд-билет + автобусный. Стоимость билетов на поезд Москва-Симферополь (№194/193) фиксирована - 8271 рублей на верхние полки и 9003 рубля - на нижние. На август билеты еще есть!

5. Делайте предзаказы на билеты на туристических сервисах

Как мы уже говорили выше, 10% пассажиров сдают жд-билеты, и в этот момент их можно быстро выкупить, пока кто-то не успел сделать это раньше. Чтобы не сидеть на сайте продажи билетов круглосуточно, можно зайти на сторонние транспортные сервисы, которые предлагают оформить предзаказ билетов на нужную дату или заказать уведомление на тот момент, когда заветный квиток появится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчанам и другим гражданам РФ отменили ограничения по выезду в Херсонскую область

Теперь для посещения освобожденных территорий Украины не нужно особых оснований (подробнее)

Впервые за 8 лет между Крымом и Херсоном появилось автобусное и железнодорожное сообщение

Сергей Аксенов опубликовал расписание, которое будет действовать с 1 июля (подробнее)