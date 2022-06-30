Вырваться из Крыма невозможно: туристам предлагают купить жд-билеты в сентябре

И в кассах, и на сайте билетов не осталось Фото: Анастасия ЖУКОВА

Нынешний туристический сезон в Крыму стал особенным во всех отношениях. Из-за спецоперации ограничения на полеты в республику еженедельно продлеваются, и полуостров оказался в логистической яме. Отсутствие авиасообщения ощутили на себе не только туристы, которые хотели попасть в Крым, но и те, кто не может найти жд-билеты на обратный путь.

- Я приехал в Крым пару недель назад из Екатеринбурга. Хотел здесь отдохнуть и заодно найти работу, потому обратный билет до дома не брал. Думал, билеты будут. Но с работой не сложилось, как и с билетами на обратный путь. Ближайшие продают только на начало сентября, - сетует житель Екатеринбурга Алексей.

Единственным железнодорожным перевозчиком в Крым и обратно является компания «ГрандСервисЭкспресс». Чтобы проверить, не напрасны ли жалобы, заходим на официальный сайт компании.

И действительно, на поезд, следующий по маршруту Екатеринбург-Симферополь, осталось всего несколько верхних плацкартных билетов на начало сентября.

Самое популярное направление, пожалуй, Москва. Жителям столицы тоже не стоит рассчитывать на то, что летом можно спокойно взять билет обратно. Вплоть до конца лета заветных квиточков нет - одно верхнее место в купе есть только 3 сентября. И его цена, конечно, космическая - 11670 рублей. Трястись на верхней полке - сомнительное удовольствие за такие деньги.

До Санкт-Петербурга плацкартные билеты есть только на 4 сентября. И тоже остались только верхние полки. На что же могут рассчитывать туристы с детьми? Разве что, на добросердечных соседей, которые уступят нижние места.

Получается, что туристам, которые прибыли в Крым и не позаботились об обратном билете заранее, придется добираться обратно автостопом, трястись на автобусе или ехать до ближайшего южного аэропорта - в Сочи. Благо, что из Симферополя ежедневно ходит поезд до Адлера. Это новый рейс, запущенный в с июня.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили КП-Крым в компании «ГрандСервисЭкспресс», больше всего спроса летом фиксируется из Москвы. В среднем за месяц продается 70 тысяч билетов из столицы в Крым, столько же - обратно.

- Загрузка по поездам во все направления на сегодня составляет 80% в июле, и 67% - в августе, - уточнили в пресс-службе.

МНЕНИЕ

Пропускной способности компании «Гранд-Сервис. Экспресс» не хватает, емкости его составов недостаточно. даже учитывая, что он нарастил количество вагонов сравнительно с прошлым годом в полтора раза, считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

По его словам, чтобы покрыть дефицит мест, количество вагонов можно увеличить в четыре раза.

- Количество поездов с февраля увеличили, но заявленных мест все равно не хватает и фактически нет. Действительно, есть единичные плацкартные билеты верхние полки и то не в каждом поезде. Причина банально проста - нет вагонов в стране, - отмечает Анатолий Цуркин. - Естественно, для полноценного оборота, для поддержания ежесуточного прибытия пассажиров, вагонов надо в 4 раза больше, что делает эту задачу невыполнимой.

КСТАТИ

Крымские власти уже не строят оптимистичных прогнозов по поводу турпотока на полуостров в текущем году. Так, глава республики Сергей Аксенов заявил, что по итогам года в Крым приедет как минимум в два раза меньше отдыхающих, чем в 2021. Тогда на полуострове побывало 9,5 миллиона человек.

Основная причина такого сокращения турпотока - ограничение полетов в аэропорт Симферополь.

- У нас и поездом, и автомобилями значительная часть туристов перемещается. Поэтому от прошлого года, скорее всего, будет вполовину меньше количество туристов, - сказал Аксенов.

Также глава республики пообещал обеспечить меры поддержки для туроператоров, отельеров и предприятий общепита.

Напомним, ограничения на полеты в аэропорт Симферополь продлены до 6 июля.

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