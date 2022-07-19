День Ялты-2022: полная программа праздника

День города пройдет в Ялте 13 августа Фото: Елена КРИВЯКИНА

День Ялты в 2022 году отмечается 13 августа. Южная столица Крыма отметит 184 года со дня основания. «Комсомолка» выяснила, какая программа мероприятий ждет крымчан и гостей полуострова в день Ялты в этом году.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Как рассказала глава администрации города Янина Павленко, празднование дня Ялты начнется еще 12 августа с открытия долгожданного стадиона «Авангард». На поле встретятся две серьезные футбольные команды - донецкий «Шахтер» и симферопольский клуб «Таврия». Матч, по словам градоначальницы, даст старт праздничным мероприятиям в Большой Ялте, собрав поклонников футбола и со всего Крыма, и из-за его пределов.

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

В день города в Ялте запланировано несколько культурных событий. Так, с детьми можно посетить спектакль «День рождения кота Леопольда» в театре имени Чехова. Начало музыкальной сказки в 13:00. Стоимость билетов от 150 рублей, а приобрести их можно как в кассе театра, так и онлайн.

В 20:00 13 августа в ялтинском театре можно посетить мюзикл «Человек-амфибия». Стоимость билетов на историю Ихтиандра - от 300 до 1000 рублей. Действует также и Пушкинская карта.

Желающие больше узнать о ялтинской жизни великого русского писателя Антона Чехова могут посетить выставку «Чеховскими маршрутами». Она пройдет в доме-музее драматурга с 10 до 18 часов. Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ

Традиционно 13 августа ялтинцев будут радовать праздничные мероприятия по всему городу. Завершится праздник на набережной Ялты концертом и фейерверком. Более подробная программа мероприятий появится уже в ближайшие дни.

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