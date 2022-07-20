«Прыгает и кусается»: в Феодосии засняли устрашающего паука по дороге на пляж

Природа полна сюрпризов Фото: Иван МАКЕЕВ

Крымская природа полна неожиданностей и может преподносить свои сюрпризы. Например, на днях прямо на берегу Черного моря туристы заметили нечто пугающее. Паукообразного увидели в Феодосии по дороге на пляж. Причем особь достаточно крупная и выглядит устрашающе. Крымчане задались вопросом, что это за паук?

Этот паук напугал отдыхающих. Фото: "Жесть Крым"/"Вконтакте"

В Сети мнения разделились. Одни говорят, что это паук - фаланга. Крупное паукообразное может прыгать в высоту свыше метра и кусаться. Он легко запрыгивает на человека или животных, а его укус бывает очень болезненным, отмечают пользователи соцсетей. Другие говорят, что это может быть тарантул.

Эколог Сергей Иванов развеял сомнения. По его словам, на фото изображена Южнорусская сольпуга или фаланга, которая является редким видом и даже занесена в Красную книгу.

- Такого паукообразного не так уж и просто встретить у нас на полуострове. В основном фаланги вползают в вечернее время суток и могут прыгать около костров. Но людям они никакого вреда не наносят, так как очень пугливые, - говорит КП-Крым эксперт.

Он также добавил, что в случае укуса сольпуги никаких побочных эффектов быть не должно, так как у насекомого нет яда, и оно является абсолютно безопасным.

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