Лихачом за рулем BMW, который намеренно сбил мужчину в Алуште, оказался 30-летний турист из Москвы

Следующие два месяца агрессивный турист проведет в СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разъяренным водителем за рулем «BMW», который недавно сбил мужчину в Алуште, оказался 30-летний турист из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Неприятная история, омрачившая атмосферу курортного города, произошла в ночь на 17 июля на улице Горького. Между лихачом на иномарке и пострадавшим разразилась ссора. В процессе мужчина заступился за своего сына, однако поплатился за это жизнью. Крымчанин получил серьезные травмы и позже скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание.

Как пояснили в правоохранительных органах, хозяин немецкого внедорожника наехал на 50-летнего мужчину намеренно, осознавая, что конечная цель его действий - убийство. Как оказалось, мужчина ранее уже был судим за тяжкое преступление.

- Обвиняемый скрылся с места происшествия, однако в течение нескольких часов был задержан инспекторами ГИБДД. По ходатайству следователя мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Мужчине грозит до 15 лет колонии. В настоящее время устанавливаются остальные обстоятельства преступления. Расследование еще не завершено.

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