В Алуште водитель BMW специально сбил человека: целью было убийство

Преступника отправили в СИЗО на два месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алуште произошло страшное событие в духе боевиков. Водитель BMW X5 насмерть сбил своего знакомого. Как сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда, сделал это мужчина намеренно.

Случилось все в ночь на 17 июля. Разъяренный хозяин немецкого внедорожника наехал на мужчину, в результате чего тот получил серьезные травмы. Спасти пострадавшего не удалось - он скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание.

Как подчеркнули в пресс-службе суда, ранее водитель уже был судим за тяжкое преступление. Целью владельца BMW было именно убийство. В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ (убийство).

- В судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения, - рассказали в пресс-службе Алуштинского суда.

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Суд также принял во внимание криминальное прошлое вспыльчивого водителя. На данный момент его поместили под стражу на два месяца.

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