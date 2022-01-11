Обмудсмен рассказала о 13-летней школьнице, подозреваемой в убийстве отчима в Симферополе

По словам омбудсмена, после происшествия девочка созналась в содеянном Фото: Архив "КП"

Школьница, которую подозревают в убийстве своего отчима в новогоднюю ночь, имела хорошую характеристику. Как рассказала КП-Крым уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Клюева, в школе 13-летняя девочка была на хорошем счету.

Напомним, скандал произошел в новогоднюю ночь. В субботу, 1 января, в полицию обратилась 13-летняя девочка, которая в слезах рассказала о громкой ссоре своих родителей под бой курантов. По версии школьницы, во время конфликта отчим избил мать, а после этого якобы совершил суицид. Однако, по некоторым версиям, школьница могла сама нанести удар ножом, чтобы защитить свою мать. Сейчас девочку подозревают в убийстве отчима.

По словам омбудсмена, после происшествия девочка созналась в содеянном, однако на сегодняшний день следствие все еще продолжается.

- Сейчас информация появляется постоянно, но дать полный комментарий я пока не могу. Во время следствия будут учитываться интересы подростка, так как, несмотря на то, что она признала вину, есть много нюансов. Поэтому однозначно сказать, кто виноват, а кто прав, пока не могу, - отметила Клюева.

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