«Туристов больше, но объемы не те»: спасут ли провальный сезон в Крыму отдыхающие на машинах

На пляжах полуострова многолюдно Фото: Евгений СТОЯНОВ

Туристический сезон 2022 в Крыму можно назвать уникальным. Если в начале лета пляжи практически пустовали, как и места в отелях, то во второй половине лета ситуация изменилась, и туротрасль немного ожила. В выходные дни на городских пляжах черноморского побережья буквально негде расстелить подстилку, в будние найти более уединенное место можно, но тоже непросто. Какой он, крымский турист 2022, и в чем особенность нынешнего сезона, КП-Крым узнала у экспертов.

ХОРОШАЯ ЗАГРУЗКА ЛИШЬ В РЕЙТИНГОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Лето, конечно, началось грустно для представителей туристического бизнеса. Провальным были и май, и июнь, когда в некоторых отелях было занято лишь 15% мест от общего объема. Лишь с середины лета отельеров загрузили работой. Объекты размещения заманивают туристов в этом году не только акционными предложениями и скидками, но и сбалансированными рационами с овощами и фруктами, которых в этом сезоне, с учетом херсонских поставок, предостаточно.

- Как я и прогнозировала, полноценный сезон открылся как минимум на полтора месяца позже. Уже сейчас некоторые малые объекты загружены на 80-100%. Такой уровень брони сохраняется как минимум до 15 августа, - отмечает глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Но такой уровень загрузки есть только у тех объектов, которые хорошо работают над сервисом и репутацией. У тех, кто для этого ничего не делает, показатели намного ниже.

По словам эксперта, такое резкое оживление произошло неспроста. Основная причина тому – раннее бронирование.

- Август на 80% уже был забронирован в марте-апреле, потом бронь постепенно снижалась, но 20% мы перекрываем туристами, которые резервируют места практически перед самым приездом, - поясняет отельер.

У других представителей частного сектора не такие радужные перспективы на август. Так, эксперты российского сервиса бронирования жилья tvil.ru заметили снижение броней на последний месяц лета на 47% (в сравнении с августом 2021 года).

Меньше всего спрос упал в Ялте (-37%), Феодосии (-38%) и Керчи (-35%). В среднем отдохнуть в августе в Крыму можно за 3,7 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего арендовать квартиру или номер в мини-отеле на август в Николаевке и Саках.

На пляже в Алуште в минувшие выходные яблоку было негде упасть Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

«СЕЗОН МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ РАНЬШЕ»

Пока отели с высоким рейтингом и хорошими отзывами радуются наплыву отдыхающих, некоторые объекты уже выбились из сил, сокращая персонал и урезая расходы до возможного минимума.

- Думаю, в целом по сезону будет как минимум в два раза снижение объема продаж. Некоторые туристические объекты сейчас уже начинают «тонуть». Сейчас предпринимаются меры по усилению рекламы. Но это не решает проблему. Дальше идет сокращение трат всеми способами, которыми только возможно, - рассказывает об общих тенденциях директор крупного туристического агентства в Крыму «Турэтно» Андрей Пылов.

По его словам, объекты, в которых сейчас загрузка не выше 30%, будут принимать тяжелое решение, и, скорее всего, они закроются.

- Да, туристов стало больше. Но оживление наступило не в тех объемах, которые нужны для поддержки туротрасли. В первую очередь закрыться могут малые и средние объекты, которых в Крыму достаточно много. Крупные игроки рынка, наверное, продержатся на плаву за счет того, что они пытаются перехватить туристические потоки агрессивным снижением цен, - поясняет эксперт.

Спасти ситуацию, по мнению Андрея Пылова, могут меры поддержки, анонсированные государством – компенсации зарплат сотрудникам туристических предприятий в размере МРОТ.

Туристов в Новом Свете гораздо больше, чем отдыхающих из местных жителей Фото: Ирина ГЕРЦ

АВТОТУРИЗМ В ТРЕНДЕ

Симферопольский аэропорт остается закрытым с конца февраля. И если раньше туристы снимали бронь, надеясь на то, что авиаперелеты возобновятся, сейчас эти надежды развеялись. Основной поток отдыхающих прибывает в Крым на машинах.

- Билетов на поезда объективно не хватает, так что в основном отдыхающие добираются к нам на машинах. Это и Крым позволяет увидеть, и не привязывает к определенной точке полуострова. В основном поездами едут люди на санаторно-курортное лечение, а остальные – это автотуристы, - делится наблюдениями глава Ассоциации малых отелей Крыма.

Недавно вернулась из поездки на полуостров Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

По ее словам, самые большие плюсы крымского лета 2022 – низкие цены на продукты и много доступных для бронирования вариантов жилья.

- Единственное, только немного смущают военные машины на Крымском мосту, а на остальной территории полуострова обстановка спокойная и безопасная. Море чистое, теплое. В основном туристы едут на машинах или автобусах: билетов на поезда в Крым очень мало в наличии, а аэропорт в Симферополе закрыт, — отмечает Оксана Шустикова.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРУПНЫХ ОТЕЛЯХ

В пятизвездочном отеле «Вилла Елена» в летние сезоны нет отбоя от гостей. В этом году, их приехало в два раза меньше, чем обычно. Как сообщили в администрации отеля, в августе бронь выросла по сравнению с первыми летними месяцами, но не намного – всего на 10-15%. Бархатный сезон тоже будет не таким активным.

- Что касается сентября, то пока загрузка на первый месяц осени, или как в Ялте его называют «четвёртым месяцем лета», составляет порядка 25-30%. В прошлом году к этому времени показатель загрузки сентября составлял 45-50%, - отмечает Александр Загорский, генеральный менеджер отеля 5 звезд «Вилла Елена».

Чтобы привлечь туристов, в отеле предлагают скидки при бронировании, а для жителей полуострова и близлежащих регионов ценник на проживание снижен на 25%.

Чаще всего гости добираются в элитный отель на автомобилях. Это около 95% от всех приехавших туристов.

НА ЧЕМ ДОБИРАЮТСЯ В КРЫМ

Не так давно Крым с официальным визитом посетила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, число автотуристов в этом году выросло на 50%. На машинах на полуостров добираются большинство туристов. Также используют комбинированные виды транспорта, добираясь сначала до Сочи, а потом пересаживаясь на поезд/автобус до Крыма.

Железнодорожных билетов на самые популярные направления - Москва и Санкт-Петербург - на август практически не осталось. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе компании-перевозчика «ГрандСервисЭкспресс», на последний месяц лета в Крым из Санкт-Петербурга продано 90% мест, из Москвы - 86%. Из Крыма в Питер распроданы все 100% билетов, а в Москву - 99%.

При этом в компании отмечают, что по мере возможности добавляют в составы дополнительные вагоны. Например, с 16 июля был запущен дополнительный купейный вагон на поезда СПб - Севастополь и СПб - Феодосия в направлении туда и обратно.

КСТАТИ

По итогам года на полуострове ждут больше 6 миллионов отдыхающих, а на сегодня успели провести долгожданный отпуск в солнечном Крыму около 3 миллионов человек.

ЦИФРЫ

Август в Крыму - месяц высокого сезона. Поэтому на курорты чаще всего в это время едут туристы семьями (39%). Еще 31% россиян приезжают вдвоем. Доля туристов, путешествующих компаниями, составляет 11%.

Десять популярных городов Крыма для отдыха в августе 2022 года (цены указаны за сутки проживания):

1. Ялта - 4744 руб.

2. Феодосия - 3141 руб.

3. Евпатория - 3636 руб.

4. Алушта - 3779 руб.

5. Судак - 3459 руб.

6. Севастополь - 3516 руб.

7. Алупка - 3825 руб.

8. Саки - 3140 руб.

9. Николаевка - 2771 руб.

10. Керчь - 2857 руб.

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