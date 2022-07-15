Полупустая набережная и никакой суеты: что происходит в Севастополе в разгар лета 2022

В Севастополе много моря и много солнца. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь отдыхающие любят за многочисленные исторические объекты, красивые природные пейзажи и морские пляжи, в том числе и нудистские.

Туристы любят отдыхать в Севастополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но на Крымском полуострове курортный сезон не задался.

Пляж на мысе Хрустальный нельзя назвать многолюдным. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот и официальная статистика гласит, что в июне турпоток на Крымский полуостров снизился на 40 процентов, если сравнивать с прошлым годом.

- Да, в Севастополе народа маловато, но что поделать, такая уж ситуация – самолеты отменили, а на машине не каждый решится ехать с материковой России к нам на полуостров, - поделилась с КП-Крым экскурсовод Аида Романовна, оптимистично добавив, что вечером, когда спадает жара, людей на улицах становится больше.

На набережной Корнилова можно и погулять, и рыбу половить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Собственного говоря, не нужно ни с кем и разговаривать, чтобы понять, чем живет и чем дышит туристическая составляющая города-героя.

Фонтан на Приморском бульваре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Можно просто прогуляться по Приморскому бульвару, набережной Корнилова и заглянуть на мыс Хрустальный, чтобы своими глазами увидеть, что и почем.

Крымский загар всегда в цене. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Оживление наблюдается на пляже, но только на той части, что ближе к Артбухте.

Возле сувенирных лавок царит оживление. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Не засыпают от скуки и тоски продавцы в сувенирных лавках.

Эстрада «Ракушка». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Шахматисты в Севастополе - люди увлеченные и зрелые. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А возле знаменитой эстрады «Ракушка» увлеченно двигают шахматы игроки, которым нипочем летняя жара и отсутствие авиасообщения с материковой Россией.

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